Trofeo Il Miglio-SS Crocifisso: percorso nuovo di zecca per la gara juniores

La nuova edizione del Trofeo Il Miglio SS Crocifisso bussa alle porte e il comitato organizzatore congiunto dell’Asd Il Miglio e dell’Asd Ciclismo e Solidarietà-Lega del Filo d’Oro sta mettendo a punto proprio in questi giorni il programma generale della corsa, in programma domenica 28 agosto, salita di un gradino superiore rispetto al 2021: quella juniores.

L’organizzazione ha acquisito una precisa fisionomia e solo pochi dettagli mancano per completare il quadro generale. Si sta lavorando sulla messa in sicurezza del percorso che oltre al comune di Castel di Lama interessa il territorio comunale di Appignano del Tronto dove verrà messo in palio un gran premio della montagna in ricordo di Pietro e Quinto Masseroni.

La partenza è fissata alle 14:30 da viale della Liberazione e si esce dal centro abitato di Castel di Lama tramite la località di Villa Chiarini per poi percorrere il centro storico di Appignano del Tronto. Si prende la strada provinciale 43 per scendere sulla statale 4 Salaria verso Villa Sant’Antonio e salire verso Castel di Lama su via Roma con punte di pendenza anche in doppia cifra per ritornare in viale della Liberazione fronte chiesa.

Attesi in particolare i migliori juniores del Centro-Sud Italia, in procinto di testare gambe e fiato per l’imminente Giro della Lunigiana che si svolgerà nei primi giorni di settembre. Si preannuncia così un’edizione 2022 ricca di contenuti tecnici davvero interessanti, grazie anche alla passione dei solerti organizzatori capeggiati da Amelia Angelini e da Luigi Marinuk.