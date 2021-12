Tutto pronto per Grottammare Dance

Novità dell’ ultima ora per il cast della prima edizione della kermesse dedicata al mondo della coreografia locale.

L’ apertura della serata sarà affidata al comico romano Claudio Sciara, grande protagonista ad Italia’s Got Talent e volto emergente dell’ umorismo nazionale; l’ artista, grande amico dell’ Artistic Picenum vanta anche una grande visibilità nei canali social con ben 900 mila visualizzazioni su youtube ed il record di 12 milioni sulla pagina ufficiale di tv8.

Di seguito link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4AQP4fjkYWc

Nel cast ci sarà la partecipazione del cantautore milanese Davide De Marinis, per la prima volta a Grottammare, il talento musicale emergente Phebo ed il grandissimo ritorno nella perla dell’ adriatico di Dado, in scena in queste settimane a Zelig, al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Queste le scuole che si esibiranno alla kermesse, con orario di inizio alle ore 21.15:

AlmaNegra, Danzarte Academy, gruppo Utes sezione folklore e Amar Shahin.

Un cast di crica 40 ballerini che omaggerano tutte le forme di intrattenimento danzante, in uno show pensato ed ideato per rappresentare al meglio tutte le forme di coreografia in voga; la serata verrà condotta da Miss Marche 2020 Lea Calvaresi.

A poche ore dal debutto spetta al presidente Giuseppe Cameli esprimere un pensiero:

“ Voglio ringraziare le tante persone che ci hanno dimostrato affetto in queste settimane nell’ organizzazione di questo evento, in primis l’ amministrazione comunale grottammarese. Non è facile portare avanti la cultura in piena era pandemica, ma se si hanno delle idee valide ed un team capace credo sia anche un dovere nei confronti della collettività avere il giusto coraggio di proporsi, offrendo la celebrazione di una sezione artistica come quella della danza, che da tempo è entrata di diritto nell’ immaginario collettivo e nei contenuti dello star system italiano, Abbiamo pensato ad uno spettacolo per tutti i gusti, coinvolgendo il mondo dei più giovani e speriamo davvero che il pubblico gradisca la nostra volontà di sorprendere”

L’ attivita dell’ Artistic Picenum continuerà anche sabato 18 dicembre; sempre la teatro delle Energie vi sarà il concerto della cantautrice Mariella Nava, interprete di successi sanremesi ed autrice per Lucio Dalla e Renato Zero.

Uno show che vedrà la partecipazione dell’ affermato cover band locale SugarFriends, capitanata dal grottammarese Berny Novelli, che omaggeranno il mondo del blues con tutti i successi di Zucchero.

Info line 3475406630 per entrambi gli eventi; prevendita obbligatoria presso Merceria Il Cigno di Grottammare ed obbligo super green pass per assistere all’ evento.

