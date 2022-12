Ultime tappe del progetto C’entro insieme per le terre del sisma

Si è chiuso un novembre molto denso di eventi per il progetto “C’entro Insieme per le terre del sisma”, promosso dal CSV Marche ETS (Centro Servizi per il Volontariato delle Marche), in collaborazione con Acli Marche, Avis e Arci Macerata. Nello specifico Acli Marche sta promuovendo seminari e laboratori sulla progettazione sociale, volti a fornire informazioni importanti e utili su argomenti che possono incidere sullo sviluppo sociale ed economico dell’area sisma. Coordinato dal ricercatore sociale Pier Paolo Inserra il corso, destinato ai giovani under 35, a Belmonte Piceno ha affrontato la tematica del “Turismo sociale” e ha visto come docente anche Pierluigi Bernabei. A Offida Avis Macerata, in collaborazione con Offida Nova, Avis Offida, Sezione CAI San Benedetto del Tronto, Uisp Ascoli Piceno, Comune di Offida e la locale Pro Loco, ha organizzato una giornata all’insegna della “Scoperta”, camminando lungo l’anello che abbraccia la splendida cittadina medioevale, con degustazione finale di prodotti locali. All’evento di animazione territoriale, svolto domenica 27 novembre, hanno preso parte 30 persone di diversa provenienza, anche da fuori regione. Nell’ambito del progetto, un’attenzione particolare è stata data anche alla formazione, con due webinar, curati da Adriaeco sulle opportunità dei fondi PNRR e edilizia sociale tenuti dal dott. Gianfranco De Gregorio. Arci Macerata ha animato quattro incontri online, dedicati a bisogni, ruolo e opportunità sui territori per le realtà associative del Terzo settore, che si sono chiusi con l’intervento di Giovanni Pozzari, Dirigente della Regione Marche – Servizio Istruzione, Innovazione sociale e sport sul tema: “La crescita della società attiva per la coesione sociale. Il Terzo settore al Centro”. Il progetto, che ha tra le sue finalità anche quella di favorire la crescita del tessuto associativo presente nelle aree colpite dal sisma del 2016, vedrà altri appuntamenti nei prossimi giorni, a partire da sabato 3 dicembre quando a Montappone si terrà l’evento finale del laboratorio di Acli Marche su “Sviluppare impresa ed economia di comunità”. Martedì 6 dicembre alle ore 17 Adriaeco proporrà un webinar sul tema delle attività culturali, turistiche e ricreative, mentre domenica 11 dicembre a Loro Piceno, Avis ed altre realtà locali proporranno “C’entro. Calciando lentamente.” Il 13 dicembre alle ore 9,30, presso l’Aula Verde ad Abbadia di Fiastra a Tolentino, il progetto vedrà uno dei momenti conclusivi con il convegno dal titolo: “C’entro. Insieme per le terre del sisma, tra esperienze e bisogni dei territori”, con gli interventi di quattro coordinatori di Ambiti sociali territoriali, per comprendere meglio le necessità dei territori e l’attuale situazione sociale in cui si trovano a vivere le persone alle prese con la ricostruzione post terremoto. Per tutti coloro che vorranno chiedere informazioni su tutti i prossimi incontri o iscriversi agli appuntamenti online, sarà sufficiente inviare una email all’indirizzo [email protected]

