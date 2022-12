Festival Del Panettone Artigianale a Polverigi, 10 – 11 Dicembre

La Pro Loco Polverigi, in collaborazione con Confartigianato Imprese ed il patrocinio del Comune di Polverigi presenta la seconda edizione del “Festival del Panettone Artigianale”, raddoppiando quest’anno l’appuntamento. Il borgo di Polverigi ospiterà questa manifestazione sabato 10 e domenica 11 dicembre con lo scopo di valorizzare in maniera sempre più costante i prodotti artigianali e tradizionali di cui è ricco il territorio della provincia di Ancona.

Il Natale è ormai alle porte e si cominciano a sentire i profumi inebrianti dei dolci tipici delle Feste. Per celebrare il Lievitato per eccellenza del Natale, la Pro loco di Polverigi vi da appuntamento nel centro storico di Polverigi in Piazza Umberto I e quest’anno anche a Roccolo dove domenica 11 verrà inaugurato il “Roccolo Christmas Village” a cura del Po.Ki.Fè. Polverigi Kids Festival con addobbi ed attività dedicati ai più piccoli.

Il Festival del Panettone Artigianale aprirà alle ore 16:00 di sabato 10 dicembre e vi accompagnerà fino a cena con stands gastronomici al coperto con le specialità del territorio come la tipica polenta, oltre a castagne, vin brulè, cioccolata calda e panini. Stands gastronomici che accoglieranno il pubblico anche domenica sia a pranzo che a cena.

Un mercatino artigianale, esposizione e assaggi per tutti, con alcuni dei migliori produttori di panettone della zona. Oltre a quelli strettamente locali come Il Vecchio Forno di Polverigi, Panificio Sestili di Agugliano, L’Officina della Pizza di Agugliano, Piazza Caffè di Polverigi, Bar Gelateria Duranti di Polverigi, parteciperanno anche eccellenze della provincia; La Cucina di Maria Beatrice di Ancona, Mente Locale di Camerano, Il Capriccio di Monsano, l’Associazione Nutrizionisti Senza Frontiere di Jesi.

Con grande piacere sarà presente anche uno spazio dedicato alla Lega del Filo D’Oro con la possibilità di acquistare i panettoni solidali.

Il Panettone day 2022 sarà domenica 11 Dicembre quando una giuria di qualità con un tasting alla cieca premierà tra i pasticceri partecipanti il miglior panettone per le due categorie: tradizionale e creativo.

Ospiti d’eccezione con una dimostrazione di pasticceria decorativa sui panettoni saranno alcuni allievi dell’Istituto IPSEOA Varnelli di Cingoli, alle ore 17:00 di domenica.

Sabato il pubblico e i bambini saranno intrattenuti dall’animazione di Santa Clown, dal ventriloquo Andrea e dalla musica del Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi, senza dimenticare la tradizionale accensione dell’albero in Piazza Umberto I alle ore 17:45.

Domenica la giornata sarà arricchita dai laboratori per bambini al Roccolo Christmas Village e dalla musica del Coro Polifonico Andrea Grilli di Sirolo con lo spettacolo “The Sound Of Xmas” melodie natalizie in versione pop rock e gospel a cura della Grilli’s Band diretta dal maestro Samuele Barchiesi.

Facebook: https://www.facebook.com/prolocopolverigi

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1600581037026959

Instagram: https://www.instagram.com/prolocopolverigi/