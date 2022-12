Festa del Socio Anap Confartigianato il 4 dicembre a Corinaldo

Si terrà a Corinaldo, domenica 4 dicembre, la Festa del Socio Anap Confartigianato che rappresenta quasi 14.000 associati nelle province di Ancona e di Pesaro e Urbino.

“La scelta del luogo è stata dettata dalla volontà di essere vicini alle comunità colpite dall’alluvione del 15 e 16 settembre e di lanciare un messaggio di speranza ai territori interessati da quel dramma”, ha spiegato Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.

Oltre 160 i partecipanti alla giornata che inizierà alle 10.00, con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria del Piano, e proseguirà con il pranzo sociale presso il ristorante ‘Langelina’.

L’appuntamento di domenica sarà anche un’occasione di festa con la consegna dei riconoscimenti ‘Magister Vitae et Artis’ ai soci artigiani che in attività sono stati vicini al Sistema Confartigianato e che hanno scelto, una volta andati in pensione, Anap Confartigianato come sindacato.

“Come Anap ci facciamo portavoce dei pensionati, non solo artigiani, e cerchiamo di essere attenti alle evoluzioni e ai cambiamenti nostri, delle nostre famiglie e delle comunità”, ha detto Claudio Maria Latini, Presidente territoriale Anap. “Nello stesso tempo cerchiamo di parlare alle nuove generazioni, guardando con attenzione alle tematiche del sociale, del volontariato e alla ricerca”.

Alla giornata del 4 dicembre saranno presenti Guido Celaschi e Fabio Menicacci, Presidente e Segretario Nazionale dell’ANAP, Giorgio Cataldi Presidente Regionale Anap e Claudio Maria Latini, Presidente territoriale, Marco Pierpaoli Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino e il sindaco di Corinaldo Gianni Aloisi.

Ospiti dell’evento saranno l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e una consistente rappresentanza degli ospiti della casa di riposo di Corinaldo.