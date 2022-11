Umberto Galimberti lunedì 5 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona

E’ stato fissato per lunedì 5 dicembre al TEATRO DELLE MUSE l’incontro del pubblico di Ancona con il rinomato filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, originariamente previsto la sera del 9 novembre al teatro Sperimentale ma annullato a causa del sisma che si è manifestato proprio quel giorno.

Con la conversazione di Galimberti verrà inaugurata la XXV edizione della rassegna “Le parole della Filosofia”, principale iniziativa del Festival del Pensiero Plurale e la più longeva rassegna filosofica in Italia, ideata e condotta dal prof. Giancarlo Galeazzi che quest’anno passa le consegne al prof. Antonio Luccarini. Date le tante richieste di partecipazione pervenute, l’organizzazione con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Ancona, da sempre a fianco del Festival, ha ritenuto di spostare l’evento presso l’assai più capiente e prestigioso Teatro delle Muse. Per accedere all’incontro con il prof. Galimberti si richiede l’acquisto di un biglietto di cortesia del costo di 5 euro, reperibile online su vivaticket.com, oppure presso la biglietteria del Teatro delle Muse, aperta ogni mattina dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13 e il pomeriggio del giovedì e del venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Numero di telefono: 07152525; mail [email protected]

Il giorno dell’evento, lunedì 5 dicembre, la biglietteria sarà aperta dalle ore 20.00.