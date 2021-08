Un nuovo mercato rionale a Castorano, ogni mercoledì dal primo settembre a San Silvestro con un’ampia offerta per i consumatori.

Un nuovo mercato rionale a Castorano con cadenza settimanale.

Dal 1 settembre, ogni mercoledì mattina a San Silvestro, presso il parcheggio antistante la piscina Dolphin in via Olimpica sarà possibile acquistare abbigliamento, frutta e ortaggi, fiori e accessori.

Il Sindaco Graziano Fanesi commenta come segue:

“L’inaugurazione del nuovo mercato settimanale è un piccolo segnale di ripartenza.

Abbiamo deciso di partire con questa avventura, un servizio in più per la comunità di San Silvestro e di Castorano in generale.

Ringrazio gli amministratori e gli uffici comunali che si sono messi a disposizione e tutte le attività che hanno risposto alla manifestazione di interesse.

Un piccolo mercato che con il tempo potrà sicuramente crescere”.