Underground Filottrano omaggia la magia del calcio

Filottrano – Quando chiesero ad Albert Camus cosa preferisse tra il calcio ed il teatro, il celebre filosofo e scrittore rispose: «Il calcio, senza esitazione.”

Per Pier Paolo Pasolini i pomeriggi più belli della sua vita furono quelli passati a giocare a pallone sui Prati di Caprara.

Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti del “goal”. Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità ci ricordava Pasolini.

Il calcio, nonostante “l’invasione di campo” del dio denaro, rimane un rito ancestrale e tribale per migliaia di tifosi di qualsiasi squadra. Perché unisce nel rito della lacrima e della gioia chiunque, il ricco e il povero, l’ignorante e l’intellettuale, l’onesto e il birbante.

Underground Filottrano gli rende omaggio con una serata in compagnia di Alessandro Pertosa, poeta e saggista, e di altri amici di questo meraviglioso sport.

Vi aspettiamo mercoledì 7 Dicembre al Patchanka Bistrot di Filottrano, alle ore 21!

Per chi volesse, può prenotare l’apericena in nostra compagnia a partire dalle ore 19 in poi fino inizio evento, chiamando direttamente il locale.