Siulp Ancona, il 6 dicembre sit-in davanti a Questura e Prefettura

Ancona – Il Siulp Ancona ha organizzato una MANIFESTAZIONE CON VOLANTINAGGIO:

6 dicembre 2022 dalle 8 alle 10 davanti all’ingresso della Questura di Ancona

6 dicembre 2022 dalle 10 alle 13 davanti all’ingresso della Prefettura di Ancona

Il non far sapere, l’occultare, il travisare, va contro i principi del nostro Stato democratico, della trasparenza della Pubblica Amministrazione, della Tutela della Privacy, della Riservatezza e della Salute, dei Diritti Sindacali, delle lotte e rivendicazioni che hanno portato alla nascita della Legge 121/81 come pure contro l’innegabile rispetto della Persona e dell’Individuo e della Famiglia, intesa nel senso più generale, come organizzazione di individui che coesistono condividendo le difficoltà, ma soprattutto i valori del Giuramento all’Istituzione Polizia di Stato.

Siamo garanti di tutti questi valori all’esterno e non possiamo tollerare che vengano violati al nostro interno. Il fatto occorso in questura ci ha portato oltre quarant’anni indietro, ai tempi pre-riforma, prima della nascita della L. 121/81.

Il nostro dissenso è arrivato fino a Roma, ai massimi vertici della Polizia di Stato.

In data 6 dicembre, una delegazione di quadri sindacali Siulp della provincia di Ancona e di tutta la Regione Marche effettuerà un sit-in con volantinaggio sia davanti la Questura che davanti alla Prefettura per non dimenticare le lotte e le rivendicazioni sindacali che hanno portato a conquistare proprio quei diritti violati ed alla base del nostro sistema democratico.

