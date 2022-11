Urbino, Serrungarina, Apecchio: domenica i Week-end Gastronomici

Penultimo appuntamento di novembre con i Week-End Gastronomici d’Autunno organizzati da Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. L’occasione per visitare tante località dell’entroterra e gustare prelibatezze enogastronomiche.

I Week-End Gastronomici sono l’iniziativa più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche. A questa edizione partecipano ben 43 ristoranti di 30 località interessate. ‘Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro’, il sottotitolo: i Week-End Gastronomici rappresentano un’occasione preziosa per visitare l’entroterra, a partire dai comuni dell’Itinerario della Bellezza. Domenica la possibilità di un tour: da Urbino ad Apecchio, fino a Serrungarina.

Domenica 20 novembre si potrà scegliere tra 4 ristoranti che proporranno menù di qualità a prezzi promozionali: Al Biancospino (Apecchio), Al Mandorlo (Serrungarina di Colli al Metauro), Ristorante San Giovanni (Urbino).

Domenica 20 novembre

AL BIANCOSPINO Apecchio Serravalle di Carda via Pian di Trebbio, 82 tel. 0722.90218 – 349.4961447 [email protected]

Menù: Coratella d’agnello con crescia e erba cotta Frittatina con tartufo Crostini con tartufo e porcini Passatelli al tartufo Cannelloni di carne al ragù Coniglio in porchetta Tagliata con pendolini e rucola Patate arrosto Insalata mista Tiramisù Vini: Sangiovese e Bianchello Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa d.o.c.

AL MANDORLO Colli al Metauro Serrungarina via Tomba, 57 tel. 0721.891480 [email protected]

Menù: Focaccia con prosciutto crudo Bruschetta con baccalà Tagliatelle al baccalà Risotto con zucca gialla e Casciotta d’Urbino DOP Baccalà al forno con alloro Patate Crostata Vini: I Superiori e Conte Fabio Cantina Pagliari in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

RISTORANTE SAN GIOVANNI Urbino via Barocci, 13 tel. 0722.2286 [email protected]

Menù: Prosciutto nostrano Crostini al tartufo nero Gnocchi al cinghiale Tortellini alla boscaiola Stufato di cinghiale Scaloppine con salsa al tartufo nero Insalata mista Verdura cotta Tiramisù della casa Caffè Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese in caraffa

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE.

Maggiori informazioni nel libretto guida: https://www.confcommerciomarchenord.it/