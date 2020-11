Volley, Balaso (Lube): Dobbiamo lavorare per migliorare

Balaso della Lube: “Dobbiamo perfezionare alcune fasi di gioco”.

Il libero biancorosso Fabio Balaso torna a parlare con lucidità dell’ultimo match di Campionato e intravede una domenica all’insegna del riposo. Al momento, infatti, per la Cucine Lube Civitanova si prospetta un weekend di pausa avendo anticipato la gara dell’11° turno con la Tonno Callipo.

Fabio Balaso (libero Cucine Lube Civitanova): “La rabbia per la sconfitta con Vibo Valentia non è ancora passata del tutto, ma bisogna guardare avanti e continuare a lavorare sodo cercando di correggere ciò che non è andato bene in partita. Alla Tonno Callipo vanno riconosciuti dei meriti, visto che il team calabrese ha battuto molto bene e ha sfruttato la fase break. Noi non abbiamo giocato una partita all’altezza, almeno per quelli che sono i nostri standard. Dobbiamo lavorare bene per migliorare alcune situazioni nella fase di ricezione. Le partite rinviate e i match saltati possono in piccola parte condizionare noi e le altre squadre, ma non hanno nulla a che vedere con la battuta d’arresto. Quasi sicuramente nel fine settimana la Lube non giocherà, ne approfitterò per riposarmi e, magari, per una passeggiata con il cane o per trascorrere una domenica di relax con la mia fidanzata. Poi, se ci sarà l’opportunità, guarderò in tv anche qualche avversaria all’opera”.