Volley, Champions: Lube testa di serie ai sorteggi della Fase a Gironi

Dopo aver chiuso il roster in vista della prossima stagione agonistica con l’ingaggio dello schiacciatore bulgaro Alex Nikolov e in vista di conoscere i calendari della nuova SuperLega Credem Banca, che verranno ufficializzati il 21 luglio a Bologna, la Cucine Lube Civitanova ha ricevuto aggiornamenti sulla Champions League 2023.

Il via per i campioni d’Italia nel torneo continentale di maggior prestigio è previsto anche quest’anno nella Fase a Gironi che comprenderà altre due formazioni italiane, Perugia e Trento. La CEV, che a fine giugno ha sorteggiato gli abbinamenti dei tre turni preliminari, nelle ultime ore ha fornito le prime indicazioni sul sorteggio delle Pool in programma il 16 settembre (sede da definire). Al momento sono 18 i nomi noti dei team partecipanti ai cinque gironi da quattro squadre, mentre le ultime due formazioni usciranno dagli scontri diretti preliminari con in lizza complessivamente 11 rivali.

La CEV ha stilato quattro fasce divise secondo il ranking CEV riferito ai risultati delle ultime edizioni del torneo. Nella prima fascia figurano le cinque teste di serie, tra cui Civitanova. Il sorteggio darà vita a gruppi comprendenti una squadra per ogni fascia con la possibilità di incontrare società della stessa nazione. Nella sua Pool Civitanova non troverà Perugia, in quanto i Block Devils rientrano tra le teste serie come i biancorossi, ma potrebbe sfidare Trento, che è in seconda fascia.

Ecco le quattro fasce:

Teste di serie:

Cucine Lube Civitanova (Italia)

Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia)

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Jastrzebski Wegiel (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Seconda fascia:

Trentino Itas (Italia)

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia)

VfB Friedrichshafen (Germania)

Swd Powervolleys Duren (Germania)

Knack Roeselare (Belgio)

Terza fascia:

Decospan VT Menen (Belgio)

Ziraat Bank Ankara (Turchia)

Halkbank Ankara (Turchia)

Montpellier Volley Uc (Francia)

Tours VB (Francia)

Quarta fascia:

Ach Volley Ljubljana (Slovenia)

Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca)

Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia)

Formazione da definire (reduce dai turni preliminari)

Formazione da definire (reduce dai turni preliminari)

Squadre ammesse ai Preliminari:

Sk Zadruga Aich/Dob (Austria)

Mladost Brcko (Bosnia ed Erzegovina)

Hebar Pazardhik (Bulgaria)

Mladost Zagreb (Croazia)

Ford Levoranta Sastamala (Finlandia)

Strumica (Macedonia)

Budva (Montenegro)

Dynamo Apeldoorn (Olanda)

Sport Lisboa e Benfica (Portogallo)

CS Arcada Galati (Romania)

Lindaren Volley Amriswil (Svizzera).

In base alle indicazioni della CEV, la Lube giocherà in casa il primo leg (8,9 o 10 novembre 2022) contro un team di quarta fascia, il quarto leg (13, 14 o 15 dicembre 2022 contro un’avversaria della terza fascia, e, infine, il sesto e ultimo leg (25 gennaio 2023) contro una squadra di seconda fascia. Le trasferte sono previste in occasione del secondo leg (15, 16 o 17 novembre 2022) contro un Club di terza fascia, del terzo leg (29, 30 novembre o 1 dicembre 2022) contro un collettivo di seconda fascia e del quinto leg (10, 11 o 12 gennaio 2023) contro una squadra di quarta fascia

Un turno in più con l’introduzione degli Ottavi

Ai Play Off vanno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza. Le cinque seconde classificate e la migliore terza se la vedranno nel doppio turno degli Ottavi (8 e 15 febbraio). Le tre vincitrici del nuovo turno raggiungeranno ai Quarti le prime classificate delle Pool.