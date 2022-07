L’umbro Edoardo Burani 29°corridore vittorioso nell’albo d’oro del Memorial Diego Schiaroli

A una settimana di distanza dal pregevole secondo posto ai campionati Italiani Juniores disputati in Piemonte a Cherasco, nelle Marche l’umbro Edoardo Burani del Team Fortebraccio ha tagliato vittorioso il traguardo della 29°edizione del Memorial Diego Schiaroli, la classica estiva più ambita dai migliori juniores d’Italia andata in scena tra Pianello d’Ostra e Filetto di Senigallia grazie agli sforzi del Gruppo Sportivo Pianello.

Come tradizione ogni seconda o terza domenica del mese di luglio, si corre con il pensiero rivolto a Diego Schiaroli, indimenticata promessa del ciclismo marchigiano che ha perso la vita il 3 maggio 1992 a soli 16 anni mentre disputava una gara in provincia di Macerata

Sono stati 138 i corridori della categoria juniores a presentarsi ai nastri di partenza e a compiere inizialmente sei giri di un anello di 13,9 chilometri attorno Pianello d’Ostra dove a mettersi in luce sono stati Italo Fini (Cps Professional Team) e Luca Amadio (Unipolglass Centri Cristalli Auto) che, in tandem, hanno guadagnato un vantaggio massimo intorno ai 40 secondi fino ai piedi della salita per il primo passaggio a Filetto di Senigallia che assegnava il gran premio della montagna, ad appannaggio di Burani davanti a Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) e Matteo Valentini (Unipolglass Centri Cristalli Auto).

Burani si è scatenato sull’ultima ascesa verso Filetto staccando di una manciata di secondi un tenace e sempre più in forma Bracalente (atleta marchigiano di Casette d’Ete), all’umbro Valentino Romolini (Team Fortebraccio) la terza posizione davanti al campano Saverio Russo (Cps Professional Team) e al romagnolo Valentini.

L’edizione 2022 del Memorial Diego Schiaroli aveva una doppia validità di campionato provinciale: quello FCI Macerata a Bracalente e quello FCI Ancona a Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese), giunto sesto al traguardo.

“Tutto il Gruppo Sportivo Pianello – hanno spiegato in una nota gli organizzatori – oltre che augurare al vincitore Edoardo Burani una longeva carriera ricca di vittorie e di soddisfazioni, ringrazia coloro che hanno collaborato attivamente all’ennesimo successo della nostra manifestazione, alla soglia del trentennale, per ricordare la scomparsa del nostro caro Diego Schiaroli”.

ORDINE D’ARRIVO 29°MEMORIAL DIEGO SCHIAROLI

1° Edoardo Burani (Team Fortebraccio) 107 chilometri in 2.36’00” media 41,154 km/h

2° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) a 2”

3° Valentino Romolini (Team Fortebraccio) a 18”

4° Saverio Russo (Cps Professional Team)

5° Matteo Valentini (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

6° Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese)

7° Michele Coccia (Cps Professional Team) a 28”

8° Francesco Menghini (OP Bike)

9° Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese) a 47”

10° Johan Sebastian Tabares Alzate (Col, Forno Pioppi) a 1’00”

11° Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

12° Elia Basile (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

13° Michele Depalma (AC Dilettantistica Terradipuglia)

14° Leonardo Di Santo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

15° Tommaso Alunni (Team Fortebraccio)

16° Luca Recchia (Regia Congressi Seiecom Valdarno)

17° Edoardo Di Luigi (Team Bike Terenzi)

18° Lorenzo Ragusa (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

19° Anthony Montrone (AC Dilettantistica Terradipuglia)

20° Tommaso Brunori (Team Fortebraccio)

21° Federico Ferranti (OP Bike)

22° Francesco Solito (AC Dilettantistica Terradipuglia)

23° Davide Novelli (Scap Trodica di Morrovalle)

24° Francesco Montanucci (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

25° David Lain (Pedale Chiaravallese)

26° Italo Fini (Cps Professional Team)

27° Nicolo’ Di Giacomo (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

28° Paolo Puzone (UC Sozzigalli)

29° Ivan Taccone (Pedale Rossoblu Truentum)

30° Lorenzo Sorgi (Lineaorobike Avezzano)

31° Ciro Stanco (UC Foligno)

32° Enrico Andrenacci (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

33° Giovanni Apuzzo (Cps Professional Team)

34° Ciro Nocerino (Scap Trodica di Morrovalle)

35° Simone Facchinetti (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

36° Simone Terzini (Lineaorobike Avezzano)

37° Alberto Lucidi (Team Bike Terenzi)

38° Valerio Iustini (Pedale Rossoblu Truentum)

39° Emanuele Gentili (Team Bike Terenzi)

40° Matteo Conte (Il Pirata Official Team)

41° Leonardo Nasuto (Forno Pioppi)

42° Andrea Gismondi (Scap Trodica di Morrovalle)

43° Manuel D’Ovidio (Pedale Rossoblu Truentum)

44° Anthoni Silenzi (OP Bike)

45° Federico Bartolini (Bici Adventure Team)

46° Tommaso Lancioni (Pedale Chiaravallese)

47° Umberto Pini (UC Sozzigalli)

48° Mateo Balaj (Scap Trodica di Morrovalle)

49° Manuel Rescia (Team Bike Terenzi)

50° Alessandro Bartolini (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

51° Raoul Bordoni (UC Foligno)

52° Nicolo’ Chiodi (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

53° Simone Giampaolo (Audax Fiormonti)

54° Daniele Chinappi (Multicar Amaru’ – Equipe Sicilia)

55° Davide Mariani (Vini Fantini-Sportur-Free Bike)

56° Matteo Bandoni (UC Foligno)

57° Samuele Zanti (UC Foligno)

58° Luca Maccaferri (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

59° Michael Carletti (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

60° Ettore Brugnami (Forno Pioppi)

61° Riccardo Truffellini (Pedale Chiaravallese)

62° Jacopo Gioia (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

63° Matteo Pepi (Team Fortebraccio)

64° Simone Livrieri (Audax Fiormonti)

65° Mattia Chiodi (Unipolglass Centri Cristalli Auto)

66° Flavio Ponteggi (Fonte Collina Studio Latini)

67° Davide Sabatino (AC Dilettantistica Terradipuglia)

68° Edoardo Borgogni (Forno Pioppi)

69° Lorenzo Pellegrini (Team Bike Terenzi)

70° Ettore Pieri (UC Foligno)

71° Nicholas Bucciarelli (Audax Fiormonti)

72° Christian Lalli (Forno Pioppi)

73° Edoardo Rulli (Forno Pioppi)

74° Nicolo’ Del Gobbo (Fonte Collina Studio Latini)

75° Diego Marinilli (Fonte Collina Studio Latini)

76° Mattia Bellini (Team Fortebraccio)

77° Luca Di Cicco (Probike Sicilia)

78° David Rosioru (Rou, Team Bike Terenzi)

Credit fotografico Michele Telari