Volley, finita terza settimana di preparazione per la Lube

Si è chiusa oggi la terza settimana di preparazione della Cucine Lube Civitanova, che dallo scorso 13 luglio è al lavoro all’Eurosuole Forum nel percorso verso il via ufficiale alla stagione 2020/2021. Manca più di un mese alla data dell’esordio, stabilita proprio in questi giorni dalla Lega Pallavolo Serie A, vale a dire il match di andata della Semifinale di Supercoppa che i campioni del mondo disputeranno a Trento il prossimo 13 settembre. Dal lunedì al venerdì per Juantorena e compagni sono stati cinque giorni di allenamento intenso, sia per quanto riguarda la parte fisica, divisa tra pesi ed atletica, sia per la parte tecnica con la palla.

Gli uomini di Fefè De Giorgi hanno chiuso la settimana con una seduta di corsa al mattino al campo sportivo di Santa Maria Apparente e una di tecnica nel pomeriggio all’Eurosuole Forum. Per la Cucine Lube Civitanova ci sarà ora un weekend di riposo per recuperare dopo cinque intensi giorni di lavoro: sabato e domenica non sono previsti impegni per i cucinieri. La ripresa è in programma lunedì mattina con una seduta di pesi guidata dal preparatore atletico Massimo Merazzi. Si avvicina anche il momento in cui la rosa dei biancorossi diventerà finalmente al completo, con tutti e 14 gli elementi a disposizione dello staff tecnico: in previsione, nel corso della quarta settimana di preparazione, c’è infatti l’entrata in gruppo dello schiacciatore cubano Marlon Yant, che sta ultimando i giorni di quarantena dopo il suo arrivo in Italia da Cuba.