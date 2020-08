Volley, il calendario di Superlega della Lube

La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto oggi alle ore 12 il calendario di Regular Season di SuperLega Credem Banca 2020-21. Sarà in trasferta sul campo di Verona l’esordio in campionato per la Cucine Lube Civitanova: nella prima giornata, programmata per il 27 settembre, i biancorossi sfideranno infatti gli scaligeri proprio nella città che sarà teatro anche della Finalissima di Supercoppa all’Arena il 25 settembre. Esordio in casa alla seconda giornata il 4 ottobre contro la Consar Ravenna, l’ultima giornata di Regular Season, undicesima di ritorno, è invece in programma il 14 febbraio con la trasferta di Vibo Valentia.

I big match

Primo atteso big match di campionato il 7 ottobre in casa contro l’Itas Trentino nella terza giornata di andata. Sfide in trasferta, invece, nel girone di andata contro la Leo Shoes Modena (il 1 novembre, ottava di andata) e contro la Sir Safety Conad Perugia (il 15 novembre, decima di andata).

Il commento al calendario di coach Fefè De Giorgi

“Intanto bisogna dire che è piacevole vedere il calendario del nostro campionato, un passo in avanti verso il ritorno a giocare. Credo che sia un calendario equilibrato, iniziamo con una trasferta impegnativa sul campo di Verona ma l’obiettivo principale è arrivare nella miglior condizione possibile all’esordio. Sarà una stagione impegnativa perché il livello medio generale si è alzato e siamo consapevoli di dovere tenere sempre alto di conseguenza anche il nostro livello di gioco. I big match? Il concetto principale è che in questa stagione tutte le gare saranno complicate. All’inizio, nella terza giornata, troveremo ancora Trento dopo le sfide di Supercoppa, poi, sempre all’andata, ci aspettano trasferte impegnative nella seconda metà del girone a Modena e Perugia”.

Di seguito il calendario dettagliato della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season della SuperLega Credem Banca 2020-21. Tutte le date sono naturalmente soggette a possibili variazioni.

1a giornata – andata 27 settembre 2020, ritorno 29 novembre 2020: Nbv VERONA vs Cucine Lube CIVITANOVA

2a giornata – andata 4 ottobre 2020, ritorno 6 dicembre 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Consar RAVENNA

3a giornata – andata 7 ottobre 2020, ritorno 13 dicembre 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Itas TRENTINO

4a giornata – andata 11 ottobre 2020, ritorno 20 dicembre 2020: Vero Volley MONZA vs Cucine Lube CIVITANOVA

5a giornata – andata 14 ottobre 2020, ritorno 27 dicembre 2020: Gas Sales Bluenergy PIACENZA vs Cucine Lube CIVITANOVA

6a giornata – andata 18 ottobre 2020, ritorno 3 gennaio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA vs Pallavolo PADOVA

7a giornata – andata 25 ottobre 2020, ritorno 10 gennaio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA vs Allianz MILANO

8a giornata – andata 1 novembre 2020, ritorno 17 gennaio 2021: Leo Shoes MODENA vs Cucine Lube CIVITANOVA

9a giornata – andata 8 novembre 2020, ritorno 24 gennaio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA vs Top Volley CISTERNA

10a giornata – andata 15 novembre 2020, ritorno 7 febbraio 2021: Sir Safety Conad PERUGIA vs Cucine Lube CIVITANOVA

11a giornata – andata 22 novembre 2020, ritorno 14 febbraio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA vs Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA