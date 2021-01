Volley, la presentazione della sfida tra Lube e Milano

Cucine Lube Civitanova a caccia della terza vittoria del 2021 in altrettante partite. Domani, domenica 10 gennaio (ore 19.30con diretta Eleven Sports e Radio Arancia), nel posticipo della 7ª di ritorno i biancorossi sfideranno all’Allianz Cloud i padroni di casa dell’Allianz Milano di coach Roberto Piazza. Juantorena e compagni sono reduci dal successo esterno con Padova e dalla vittoria in casa con Piacenza, mentre il sestetto meneghino viene dalle recenti sconfitte incassate all’Agsm Forum Verona e alla BLM Group Arena con Trento.

Gli uomini di Fefè De Giorgi sono secondi in classifica a 39 punti in 16 gare, a meno 4 dalla capolista Perugia ma con una partita giocata in meno rispetto alla Sir. Il sestetto di Roberto Piazza è ottavo con 20 punti all’attivo, quasi la metà rispetto ai cucinieri, ma ha disputato solo 14 match in Campionato.

Alle 10.30 si è svolto un allenamento tecnico, mentre la partenza è in programma nel primo pomeriggio. Domani è prevista una seduta di rifinitura in mattinata.

La rivale di giornata

L’esperienza del tecnico Roberto Piazza, al secondo anno sulla panchina dei meneghini, è sinonimo di garanzia. La squadra ha cambiato pelle d’estate con le partenze di Abdel-Aziz, Clevenot e Petric. Il Club ambrosiano ha ingaggiato l’opposto francese Patry (fuori per infortunio negli ultimi match), il talentuoso Ishikawa e il rientrante Maar. Il team si affida al palleggiatore Sbertoli. Al centro il sodalizio lombardo vanta i fuoriclasse Kozamernik e Piano. A inizio dicembre si è aggiunto al gruppo anche lo schiacciatore opposto sloveno Urnaut, che potrebbe essere schierato contro la Lube. In panchina i milanesi contano sull’emergente Leandro Mosca e su un lottatore sempre pronto come Basic. Nel roster figurano anche l’esperto Daldello in regia e i giovanissimi Meschiari (classe 2002) e Staforini (17 anni).

Kamil Rychlicki (opposto Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo iniziato bene il 2021 e vogliamo continuare su questa strada, ma ci attendono tanti impegni e dovremo restare concentrati. A Milano sarà dura perché l’Allianz vuole risalire la china e farà di tutto per fermarci. Non potremo certo fare affidamento sui loro errori, ma dovremo essere noi a giocare forte, consapevoli di avere di fronte un buon collettivo allenato da un tecnico esperto”.

Stephen Maar (schiacciatore Allianz Milano): “Domenica ci aspetta un’altra grande sfida con Civitanova: conosciamo tutti il valore della Lube. Come per Trento, anche per loro i punti di forza sono servizio, muro e attacco. Stiamo lavorando tanto sulla nostra ricezione, sulle offensive e sull’approccio alle gare. Dovremo metterci al servizio della squadra e dare tutti un contributo: anche io ho bisogno di cambiare un po’ la mia mentalità per recuperare energia e alzare il livello per il bene del team”.

Gli arbitri del match: La gara sarà diretta da Gianluca Cappello (SR) e Alessandro Tanasi (SR)

Sfida numero 14: la Cucine Lube Civitanova ha affrontato Milano in 13 occasioni. I biancorossi hanno avuto la meglio in 11 match, i rivali l’hanno spuntata 2 volte.

Gli ex del match: Nicola Pesaresi alla Lube nel 2016/17. Se tra i giocatori figura solo lui, sulla panchina degli ambrosiani c’è un altro ex biancorosso, ovvero Marco Camperi, secondo allenatore della Lube nel biennio 2017/18-2018/19 e attuale vice di Piazza all’Allianz.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Stephen Timothy Maar – 4 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano), Simone Anzani – muri vincenti ai 500, Robertlandy Simon – 22 punti ai 1000, – 4 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova)

In carriera: Jan Kozamernik – 7 punti ai 600, Matteo Piano – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Allianz Milano), Yoandy Leal – 4 ace ai 100, 1 muro vincente ai 100 (Cucine Lube Civitanova)

Come seguire Milano – Lube

Diretta tv streaming su Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci, ampio pre e post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre o sulla App Radio TV Arancia & More).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle 21 e martedì alle 14 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci