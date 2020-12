Volley, la storia della sfida tra Lube e Padova

Aspettando Padova – Lube. Tante sfide esaltanti per i biancorossi con i patavini.

La sfida con la Kioene Padova è ormai una classica per la Cucine Lube Civitanova. Le due squadre, pronte a misurarsi sabato 2 gennaio (ore 18 alla Kione Arena con diretta Rai Sport e Radio Arancia) nel 6° turno di ritorno della SuperLega Credem Banca, si sono già affrontate 47 volte nella loro storia. I biancorossi hanno avuto la meglio in 41 occasioni, mentre i veneti si sono imposti solamente in 6 partite. Sul campo patavino la Lube ha vinto 18 delle 22 partite giocate, mentre la Kioene è riuscita a far valere il fattore campo nelle altre 4 sfide.

Negli ultimi 15 anni Civitanova ha vinto tutte le 22 gare giocate contro il sestetto veneto. L’ultima sconfitta dei cucinieri con Padova, infatti, risale alla beffa al tie break nei Quarti di Finale di Coppa Italia (stagione 2004/05) nel neutro di Sansepolcro. Se si considera solo il campionato, la striscia arriva a 23 incontri vincenti consecutivi. L’ultima volta che Padova ha vinto tra le mura amiche contro la Lube risale al 3 ottobre 2004, quando si impose per 3-0 nella 2ª giornata di andata della stagione 2004/05.

L’incontro dal punteggio più alto tra le due squadre risale all’11ª giornata di andata della stagione 2017/18, quando Civitanova si impose 3-2 all’Eurosuole Forum con i parziali di 25-21, 26-28, 25-21, 24-26 e 16-14, per un totale di 226 punti.

La Lube vanta anche uno scarto massimo di 30 punti, realizzato nella gara vinta 3-0 in questa stagione all’andata, con i parziali di 25-11, 25-20 e 25-14. Lo scarto massimo realizzato da Padova, invece, è di 27 punti, registrato in nella 2ª giornata di ritorno del torneo 1995/96, quando ancora non era stato introdotto il rally point system: finì 3-1 (13-15, 15-4, 15-6, 15-6).

Il primo set della Semifinale di Coppa Cev nella stagione 1999/2000 fu quello più tirato tra le due compagini e finì 33-31 in favore dei veneti: la Lube riuscì poi a vincere la partita per 1-3. In campionato il set più tirato fu il secondo della sfida dell’11ª giornata in quella stessa stagione (28-30 in favore dei cucinieri, vincitori della gara con un 0-3 esterno).

Per due volte la Lube è riuscita a vincere un set con uno scarto di 15 punti e in entrambe le occasioni è accaduto alla Kioene Arena: nell’8ª giornata di andata della stagione 2008/09 e nella 4ª giornata di andata del campionato 2015/16. In entrambi i casi si trattò del terzo set di una vittoria biancorossa in 4 set.