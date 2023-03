Volley, Lube ko contro Verona: le analisi dei biancorossi sulla sconfitta

Amarezza nei commenti biancorossi della sconfitta della Lube contro il Verona in Gara 1 dei Quarti Play Off Scudetto di Superlega.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Il risultato è rotondo, ma la realtà è che la partita è stata molto equilibrata, e noi siamo mancati nei finali di ogni set, con qualche errore di troppo commesso sia in battuta che in attacco. In questa serie le partite saranno sicuramente tutte molto tirate come quella di stasera, certo noi dobbiamo fare meglio, in primis nella gestione del servizio e nelle fasi clou dei set, e poi anche nel riuscire a sfruttare tutte le occasioni che ci si presentano in fase di ricostruzione. Nel finale di secondo set ci sono state due occasioni che avremmo dovuto capitalizzare meglio. Verona è una squadra molto fisica, queste cose vanno sistemate se vogliamo superare la serie”.

LUCIANO DE CECCO: “Sapevamo che a fare la differenza sarebbe stato un pallone, stasera purtroppo il divario è stato a favore dei nostri avversari. La sfida è stata combattuta, abbiamo avuto le nostre chance ma possiamo sicuramente giocare meglio. Ora concentriamoci su Gara 2, in programma mercoledì. Dovremo avere un po’ più di fiducia e realizzare ciò che sappiamo fare, consapevoli dei nostri mezzi”.

GABI GARCIA: “Va detto che la sfida è stata molto equilibrata, non abbiamo giocato malissimo, ma occorre limare determinate situazioni che alla fine hanno fatto la differenza. Andiamo a Verona con l’obiettivo di riportare la situazione in parità, e per riuscirci dovremo giocare meglio di oggi”.