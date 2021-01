Volley, Lube-Modena: il programma settimanale

Una giornata di riposo per ricarburare dopo la vittoria da 2 punti in rimonta centrata ieri all’Allianz Cloud contro Milano. I giocatori della Cucine Lube Civitanova oggi hanno staccato la spina per qualche ora, mentre domani torneranno all’Eurosuole Forum per una giornata intensa tra sala pesi, tamponi e tecnica. Un lavoro da proseguire quotidianamente fino all’anticipo dell’8° turno di ritorno contro Modena, in calendario sabato 16 gennaio all’Eurosuole Forum (ore 18 con diretta RAI Sport e Radio Arancia).

L’impresa in trasferta ha suscitato un coacervo di emozioni tra i cucinieri. C’è chi ha digerito la vittoria al tie break come Luciano De Cecco, MVP felice di aver domato un’Allianz Milano combattiva, e chi non si dà pace per le dinamiche di secondo e terzo set come l’opposto Kamil Rychlicki, ancora amareggiato per non aver raccolto la posta piena in una gara delicata.

Il successo in tre set di Perugia a Ravenna ha ampliato la distanza tra la capolista Sir e la formazione di De Giorgi, seconda con un ritardo di cinque lunghezze e una gara da recuperare (giovedì 21 gennaio in casa con Monza).

Programma di lavoro 11/16 gennaio

Lunedì: riposo

Martedì: pesi – tecnica

Mercoledì: riposo – tecnica

Giovedì: pesi – tecnica

Venerdì: riposo – tecnica

Sabato: tecnica – 8ª ritorno SuperLega VS Modena (ore 18, Eurosuole Forum – Civitanova Marche)