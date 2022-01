Volley, Lube ospita il Monza nell’undicesima giornata della Regular Season

Biancorossi a caccia del primo successo casalingo nel 2022. La Cucine Lube Civitanova ospita la Vero Volley Monza nel match dell’11ª giornata di ritorno della Regular Season (turno anticipato integralmente) con fischio di inizio domenica 23 gennaio alle ore 18 (diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia). I campioni d’Italia inseguono la terza vittoria di fila in Regular Season dopo i successi in tre set centrati a fine dicembre tra le mura amiche contro Padova e mercoledì sera al PalaBanca con Piacenza. L’uscita di scena dalla Coppa Italia nei Quarti contro Milano ha innescato una reazione immediata. Gli uomini di Chicco Blengini sono subito tornati a ruggire, ma sanno che contro il sestetto di Massimo Eccheli non dovranno abbassare la guardia.

Di nuovo in gruppo i centrali Simone Anzani e Rok Jeroncic. Fuori ancora per alcune settimane Osmany Juantorena e Jiri Kovar.

Anche gli avversari hanno superato bene la delusione per l’uscita di scena dalla Coppa Italia ai Quarti di Finale. Dopo la caduta a Trento, infatti, la formazione lombarda si è riscattata centrando la qualificazione ai Quarti di Coppa CEV con una grande vittoria casalinga per 3-0 sull’Ankara nel match di ritorno.

Nella classifica di SuperLega i cucinieri sono saliti a 34 punti in 14 partite sorpassando Modena (33 punti in 15 gare) grazie alla vittoria in tre set nel recupero infrasettimanale della 2ª giornata di ritorno a Piacenza. Perugia guida la graduatoria con 41 punti in 15 partite, mentre Monza è settima a quota 22 punti dopo 15 incontri disputati.

L’ultima formazione di Monza: nel match, valido per il ritorno degli Ottavi di Finale di CEV Cup 2022, gli uomini di Massimo Eccheli si sono schierati con il palleggiatore Orduna in diagonale con Davyskiba, Galassi e Beretta al centro, Dzavoronok e Karyagin in banda, Federici libero.

Le parole di Simone Anzani (centrale Cucine Lube Civitanova): “Ci attende un confronto tosto contro una squadra che sta giocando bene, a parte il passo falso in Coppa Italia. Il sestetto brianzolo ha un’assenza importante, quella dell’opposto Grozer, ma l’organico è molto competitivo e può contare anche sull’innesto di Katic, atleta potenzialmente in grado di crearci più di un problema. Noi veniamo da una vittoria nel match delicato con Piacenza e vogliamo confermarci in SuperLega”.

Le parole di Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “A Civitanova ci aspetta una gara complicata, visto che le nostre condizioni di roster rimangono invariate a parte il rientro di Grozdanov: non ancora al massimo della condizione. Vogliamo fare una grande gara. Dobbiamo sfruttare l’opportunità di andare in campo con coraggio e determinazione, evitando gli errori di Trento. Rispetto alla Supercoppa è passata tanta acqua sotto i ponti da entrambe le parti. L’inerzia rimane dalla loro parte, nonostante abbiano delle assenze. Il loro roster è importante, dobbiamo sfruttare ogni chance”.

Precedenti con Monza: sfida numero 18 contro i brianzoli. I marchigiani hanno vinto 16 faccia a faccia, la Vero Volley si è imposta in una sola occasione. Si tratta anche del terzo confronto stagionale tra le due formazioni: Monza ha espugnato l’Eurosuole Forum in quattro set nella Semifinale di Supercoppa, Civitanova ha violato l’Arena di Monza per 3-0 in Regular Season.

Gli ex nei roster: nessuno.

Giocatori a caccia di record

In carriera: Ivan Zaytsev – 27 punti ai 4800 (Cucine Lube Civitanova); Vlad Davyskiba – 7 punti ai 300 (Vero Volley Monza).

Come seguire Lube – Monza

Diretta tv su Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.