Cosenza-Ascoli, Iliev: Dedico il gol alla mia famiglia

Atanas Iliev a Cosenza ha segnato il suo secondo gol con la maglia bianconera. Questo il commento dell’attaccante bulgaro.

“Il gol è stato molto importante, mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto e sono felice d’essere riuscito a segnare. Mi hanno fatto piacere le parole del Mister nei miei confronti, mi alleno ogni giorno e lavoro sodo per farmi trovare pronto quando mi viene data la possibilità. Sarò ancora più felice se riuscirò a segnare altri gol per la squadra. È vero, lo stile di gioco italiano è diverso rispetto a quello a cui sono abituato, per questo c’è bisogno di un po’ di tempo per acquisire tutti i meccanismi. Con la squadra mi trovo molto bene, oggi è stata una partita importante perché volevamo prendere i tre punti ad ogni costo per iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. In trasferta probabilmente giochiamo rilassati e con più calma, per questo forse sono arrivati più punti fuori che in casa. La dedica per il gol è sicuramente per la mia famiglia, che, anche se è in Bulgaria, mi è sempre vicina e mi segue da lontano”.