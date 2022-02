Volley, Lube senza sosta stasera in campo contro Vibo Valentia

Mentre sugli spalti dell’Eurosuole Forum riecheggia l’esultanza dei tifosi biancorossi per la vittoria al fotofinish contro Trento, l’impianto civitanovese è già pronto per la prossima battaglia sportiva.

Oggi, sabato 5 febbraio, alle 18.30 (diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia), la Cucine Lube di Chicco Blengini scenderà in campo contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di Valerio Baldovin per l’anticipo della 7ª di ritorno della SuperLega Credem Banca. All’andata i cucinieri si imposero al PalaMaiata in tre set. Simon e compagni sono imbattuti in Regular Season nel girone di ritorno grazie a quattro successi consecutivi.

Nella classifica di SuperLega i cucinieri hanno consolidato il secondo posto a +1 su Trento grazie al successo da 2 punti nel recupero della 3ª di ritorno contro i gialloblù, battuti al tie break. La lotta per i piazzamenti più ambiti nella prima fase è apertissima e i biancorossi hanno giocato una gara in meno rispetto ai trentini. Meno tranquilla la classifica della Callipo, che al momento occupa il penultimo posto a 12 punti con una distanza di sicurezza dal fanalino di coda Ravenna, fermo a quota 2. I calabresi rincorrono Cisterna, che è undicesima a +5 (17 punti) con una gara giocata in più.

L’ultima formazione di Vibo

Nella trasferta di Regular Season a Ravenna con vittoria per 3-1, gli uomini di Baldovin sono scesi in campo con Saitta al palleggio per l’opposto giapponese Nishida, l’ex biancorosso Candellaro e il brasiliano Flavio al centro, il suo connazionale Mauricio e il transalpino Basic laterali, Rizzo nel ruolo di libero.

Le parole di Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Andiamo avanti un giorno per volta: in casa contro Vibo Valentia troveremo una squadra che ha bisogno di punti salvezza e deve recuperare molte partite. Nonostante la classifica, la Callipo è una formazione di qualità che ha cercato di aggiungere giocatori al roster e può operare rotazioni. Sono sportivamente ‘avvelenati’, quindi dovremo farci trovare pronti per non commettere passi falsi. Intanto bisogna recuperare le energie dopo la maratona con Trento”.

Le parole di Marco Rizzo (libero Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):

“Quella con Civitanova sarà una gara da affrontare con un pizzico di spensieratezza. Avremo di fronte uno dei roster più forti della Superlega che rimane tale nonostante gli infortuni. Dopo la vittoria di Ravenna vogliamo consolidare le nostre certezze e cercare di migliorare ciò che non ci riesce bene. Dovremo divertirci ed esprimere una buona pallavolo anche se loro ci metteranno sotto pressione. Sarà fondamentale uscire dal campo convinti di aver dato il massimo proiettandoci subito alle prossime sfide importanti”.

Arbitri del match: Marco Braico di Torino e Massimiliano Giardini di Verona.

Precedenti: sfida numero 38. I marchigiani hanno vinto 29 sfide, i rivali si sono imposti in 8 occasioni.

Gli ex nei roster

Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016/17, Daniele Sottile a Vibo Valentia nel biennio 2004/05-2005/06; Davide Candellaro a Civitanova nel biennio 2016/17-2017/18, Pier Paolo Partenio a Civitanova nel 2012/13 e nel 2018/19.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Ivan Zaytsev – 25 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova), Pier Paolo Partenio – 1 gara alle 200 giocate (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

In carriera: Robertlandy Simon – 4 muri vincenti ai 400 (Cucine Lube Civitanova), Christian Fromm – 18 punti ai 1900 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Come seguire il match

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.