La Lube è rientrata in Italia. Nel mirino la trasferta di lunedì a Trento, il programma.

Accantonato per ora il capitolo CEV Champions League con il primo posto nel mini girone, la Cucine Lube Civitanova si concede un pomeriggio defaticante dopo l’en plein di punti nell’andata della Pool B, in attesa di tornare in modalità Campionato. I cucinieri sono rientrati dalla Francia in mattinata, con sbarco all’aeroporto di Falconara, per poi raggiungere l’Eurosuole Forum. Una volta a Civitanova Marche è arrivato il “rompete le righe” di coach Fefè De Giorgi.

Domani (sabato 12 dicembre) i biancorossi torneranno in palestra per lavorare in sala pesi e sostenere un allenamento tecnico. Juantorena e compagni si prepareranno sotto rete anche domenica mattina, prima di partire alla volta di Trento, dove lunedì 14 (ore 15 alla BLM Group Arena) andrà in scena Trento – Lube, posticipo della 3ª di ritorno di SuperLega Credem Banca condiretta RAI Sport.

Programma 11/14 dicembre

Venerdì: ritorno da Tours – riposo

Sabato: pesi – tecnica

Domenica: tecnica – partenza per Trento

Lunedì: riposo – 3ª ritorno SuperLega vs Trento (ore 15, BLM Group Arena – Trento)