Volley, numeri e statistiche della sfida Milano-Lube

Milano – Lube in numeri. Si avvicina il quattordicesimo confronto

La rimonta in classifica della Cucine Lube Civitanova sulla capolista Perugia dovrà passare anche per l’insidiosa trasfertaall’Allianz Cloud, in programma domenica 10 gennaio (ore 19.30 con diretta Eleven Sports e Radio Arancia), valida per la 7ª giornata di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca.

Quella tra l’Allianz Milano e i cucinieri sarà la 14ª sfida tra le due squadre. I milanesi si sono imposti solamente in due occasioni nei 13 precedenti, mentre i cucinieri hanno vinto i restanti 11 scontri diretti. In Lombardia con Milano, inoltre, Civitanova ha vinto 5 delle 6 partite giocate. La Lube si è aggiudicata la gara della 7ª di andata in questa stagione all’Eurosuole Forum con un netto 3-0 (25-20, 26-24 e 25-22).

L’ultima vittoria dell’Allianz Milano contro i biancorossi, centrata al tie break, risale alla 2ª giornata di ritorno della passata stagione all’Eurosuole Forum, partita con il punteggio più alto (202 punti totali). Finora l’unica sfida andata in scena tra le due squadre all’Allianz Cloud, nella 2ª giornata di andata del 2019/20 è stata vinta dalla Lube con un netto 0-3 (22-25, 15-25, 20-25). Civitanova può vantare invece uno scarto massimo di 28 punti, realizzato nello 0-3 della 7ª giornata di andata della stagione 2015/16 (13-25, 18-25 e 16-25). Milano è riuscita a imporsi con un +15 globale di differenza punti nella sfida dell’11ªgiornata di andata del 2018/19, in una partita vinta al PalaYamamay con il massimo scarto (25-17, 25-22, 25-21). In ben tre occasioni un set è terminato 27-25, tutte a favore della Lube: per la prima volta nel primo set dello 0-3 della 6ª giornata di andata del 2014/15 a Milano, poi nel terzo set del 3-1 della 6ª di ritorno nella stessa annata all’Eurosuole Forum, infine nel terzo parziale dell’11ª di ritorno del 2018/19, sempre a Civitanova. I cucinieri per due volte hanno vinto un set contro Milano con un divario di 12 punti (25-13): nel primo parziale della 7ª giornata di andata a Milano nel 2015/16 e nel terzo parziale della 2ª di ritorno della stagione 2019/20 all’Eurosuole Forum.