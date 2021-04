Volley, oggi gara 2 scudetto tra Lube e Perugia

Gara 2 di Finale Scudetto all’Eurosuole Forum: domenica (ore 18) Cucine Lube a caccia del bis contro Perugia

La Finale Scudetto torna all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Domenica (ore 18, diretta Rai Sport e Radio Arancia) è in programma Gara 2 tra la Cucine Lube e la Sir Safety Conad Perugia. Si ripete la sfida che ha reso avvincenti le ultime due Finali Play Off di SuperLega Credem Banca. Sono due le differenze sostanziali rispetto al 2017/18 (tricolore alla Sir in Gara 5 al PalaBarton) e al 2018/19 (vittoria finale della Lube in Gara 5 al PalaBarton): questa volta i biancorossi hanno iniziato con un successo la serie, grazie al 3-1 corsaro a Perugia, e sugli spalti non ci sarà il suggestivo spettacolo dei supporter, sfida nella sfida che rendeva ancora più magiche le rese dei conti.

Pur senza la spinta degli splendidi tifosi marchigiani, mancata moltissimo ai cucinieri nella stagione a porte chiuse, Juantorena e compagni si batteranno con cuore, grinta e tante schiacciate a caccia del doppio vantaggio che darebbe alla Lube un primo match ball Scudetto da giocarsi mercoledì a Perugia.

Sul fronte Sir ci sarà un organico determinato a riaprire i giochi e, forse, un sestetto ridisegnato visto l’esonero di Vital Heynen e la fiducia a Carmine Fontana, promosso head coach, con l’ex biancorosso Francesco Cadeddu (già nello staff) nominato secondo allenatore. Travica non vuole steccare la sua gara n. 400.

Risultato di Gara 1: Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 1-3 (23-25, 25-22, 20-25, 20-25). MVP: Juantorena

La rivale di giornata: ultima formazione

In Gara 1 di Finale gli umbri sono scesi in campo al PalaBarton con l’ex biancorosso Travica al palleggio per l’opposto Ter Horst, al centro Russo e Solé, di mano Leon e Plotnytskyi, libero Colaci. Nel corso del match c’è stato spazio per Ricci, Vernon-Evans, Piccinelli, Zimmermann e Muzaj. Quest’ultimo, autore di due ace, è partito dall’inizio nel quarto set.

Parla Kamil Rychlicki (Cucine Lube Civitanova): “La mia prima sfida di Finale Scudetto è stata positiva. Peccato per la botta alla schiena, ma un po’ di dolore non basta per fermarmi. La strada è lunga, troveremo una Sir più grintosa e determinata. L’esonero di Heynen? Dal punto di vista umano mi dispiace per lui, ma non aggiungo altro, sono concentrato sulla mia squadra. Siamo arrivati alla resa dei conti pronti a soffrire. Il percorso duro contro Modena e Trento ci ha dato un mix di mentalità e pressione, ma sono certo che anche Perugia alzerà il livello e dovremo sudarci ogni punto”.

Dragan Travica (Sir Safety Conad Perugia): “I Play Off sono così, bisogna essere in grado di mangiare amaro, come è successo a noi in Gara 1, e pensare subito alla partita successiva. Per cui abbiamo archiviato la prima sfida, anzi dobbiamo cercare di usarla per avere quella motivazione necessaria per affrontare Gara 2 più determinati nel tentativo di rimettere la serie in equilibrio”.

Gli arbitri della gara: Marco Zavater (RM) e Roberto Boris (PV).

Settima Finale Scudetto nella storia della Lube: il Club cuciniero è alla settima Finale Scudetto. Finora 5 vittorie e 1 sconfitta: nel 2006 contro Treviso (vittoria in 5 gare con il trionfo a Pesaro di fronte a 12mila spettatori), nel 2012 contro Trento (vittoria 3-2 in gara unica V-Day), nel 2014 contro Perugia (vittoria in 4 gare con ultimo successo ottenuto in Umbria), nel 2017 contro Trento (vittoria in 3 gare con ultimo atto all’Eurosuole Forum), nel 2018 contro Perugia (sconfitta in Gara 5 in Umbria), nel 2019 contro Perugia (vittoria in rimonta centrata in Gara 5 in Umbria).

Precedenti: sfida numero 51

La Cucine Lube Civitanova ha affrontato Perugia in 50 occasioni centrando 26 successi. Sono 24 le vittorie dei rivali.

Precedenti in stagione: sfida numero 8

7 gare – 1 in Finale Play Off (1 successo Civitanova), 2 in Regular Season (1 successo Perugia, 1 successo Civitanova), 2 nella Fase a Gironi di Champions League (1 successo Perugia, 1 successo Civitanova), 1 in Finale di Coppa Italia (1 successo Civitanova), 1 in Finale di Supercoppa (1 successo Perugia).

Precedenti nei Play Off: sfida numero 20

19 gare – 1 in Finale 2020/21 (1 successo Civitanova), 5 in Finale 2018/19 (2 successi Perugia, 3 successi Civitanova), 5 in Finale 2017/18 (3 successi Perugia, 2 successi Civitanova), 4 in Semifinale 2015/16 (3 successi Perugia, 1 successo Civitanova), 4 in Finale 2013/14 (1 successo Perugia, 3 successi Civitanova).

Gli ex del match: Fabio Ricci alla Lube nel 2012/13, Dragan Travica alla Lube nel biennio 2011-2012, Simone Anzani alla Sir nel 2017/18, Luciano De Cecco alla Sir dal 2014/15 al 2019/20

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 19 punti ai 1200, Fabio Ricci – 11 punti ai 100 (Sir Safety Conad Perugia).

In carriera: Enrico Diamantini – 9 punti ai 900, Jiri Kovar – 21 punti ai 1800 (Cucine Lube Civitanova), Aleksandar Atanasijevic – 10 punti ai 4500, Dragan Travica – 1 gara alle 400 giocate (Sir Safety Conad Perugia).

Come seguire il match

Diretta Rai Sport con la telecronaca Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Frequenti collegamenti di Fabio Vullo, che avrà la sua postazione sul laro corto.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radio sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle ore 21 e martedì alle 14 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.