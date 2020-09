Volley, prevendita Lube per la Supercoppa

A.S. Volley Lube informa che, grazie al decreto n.254 emesso dal Presidente Regione Marche, potrà far accedere pubblico per il 25% della capienza dell’Eurosuole Forum in occasione della gara che la Cucine Lube Civitanova giocherà contro la Itas Trentino, domenica 20 settembre alle ore 17.30, Semifinale di ritorno di Del Monte Supercoppa.

Tutti gli spettatori che accederanno all’Eurosuole Forum, dovranno leggere attentamente e attenersi rigorosamente alle indicazioni comportamentali elencate nel protocollo realizzato per l’evento (clicca qui per scaricarlo o leggi di seguito) e dovranno presentare l’ l’Autodichiarazione fornita al momento dell’acquisto del biglietto e che sarà pubblicata sul nostro sito successivamente. NB: se il dichiarante è un minore, la firma dovrà essere di un soggetto esercitante la potestà genitoriale sul dichiarante

MODALITA’ E ORARI DI PREVENDITA

Da lunedi 14 a mercoledì 16 settembre con orario 17.00-19.30 presso il botteghino dell’Eurosuole Forum vendita riservata a chi sottoscriverà la “Noi siamo LUBE” Card. Da giovedì 17 settembre a sabato 19 settembre, in caso di residua disponibilità biglietti, la prevendita sarà aperta a tutti sempre con orario 17.00-19.30. Domenica, giorno della gara, la biglietteria resterà chiusa.

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 45 Euro prezzo unico

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 35 Euro prezzo unico

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 25 Euro prezzo unico

GRADINATA E CURVE (settori D-E-F-L-M-N):

Biglietto numerato: 20 Euro Intero prezzo unico

N.B.: essendo la gara di Supercoppa (evento Legavolley) il voucher Vivaticket non è spendibile per questo match.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

– rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;

– rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’impianto se sottoposti a provvedimento di “quarantena”, se provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, se tenuti all’isolamento fiduciario o nel caso di contatto con persone risultate positive al virus, o potenzialmente infette, nei 14 giorni precedenti;

– in relazione al decreto n.254 del 09/09/2020 del Presidente Regione Marche è sconsigliata la partecipazione all’evento alle persone con patologie croniche e/o comorbidità o pazienti fragili (popolazione a rischio)

– si consiglia di scaricare e installare l’App “IMMUNI”

– ogni persona che accede all’impianto viene sottoposta al controllo della temperatura corporea nel rispetto del trattamento dei dati personali e con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza;

– rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del gestore dell’impianto e della società organizzatrice nel fare (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale);

– indossare obbligatoriamente la mascherina per accedere all’impianto e per tutta la durata della permanenza all’interno;

– informare tempestivamente il personale del servizio di emergenza presente nell’impianto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone e di evitare ogni contatto diretto;

– i punti di ristoro e bar resteranno chiusi;

– non sarà possibile entrare e uscire dall’impianto sportivo per fumare;

– sarà vietato introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale acustico;

– alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.

BIGLIETTERIA

– al fine di evitare ogni tipo di assembramento, non sarà prevista la vendita di biglietti né il ritiro degli accrediti in loco nel giorno della gara. Gli spettatori dovranno munirsi di biglietto nei tempi e nei modi previsti ma solo in fase di prevendita;

– i tagliandi acquistati saranno nominativi e l’acquirente dovrà indicare una “informazione di contatto” (telefono o mail) al fine di consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti;

– la responsabilità dell’acquisto di biglietti da parte di soggetti che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale rimane a carico individuale degli acquirenti.

ACCESSO ALL’IMPIANTO

– accesso del pubblico all’impianto solo con mascherina e preventiva igienizzazione delle mani;

– ogni possessore di biglietto dovrà presentare all’ingresso alla partita l’autodichiarazione di prevenzione Covid-19;

– percorsi obbligatori per l’accesso tramite instradamento con zone delimitate e distanziate per l’attesa del turno di accesso;

– misurazione della temperatura tramite termo scanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi il soggetto verrà indirizzato tramite un percorso adeguatamente isolato in una zona calma per i rilievi del caso (comunicazione al proprio medico condotto che fornirà le istruzioni necessarie, non recarsi in luoghi affollati);

– accesso consentito obbligatoriamente dall’ingresso indicato sul tagliando;

– l’ingresso all’impianto sarà scaglionato per orari indicati;

– gli ingressi predisposti saranno n. 6 così divisi per settori (scarica mappa):

INGRESSO 1 – Settori G/H/I

INGRESSO 2 – Settori E/F

INGRESSO 3 – Settori C/D

INGRESSO 4 – Settori A/B

INGRESSO 5 – Settore N

INGRESSO 6 – Settori L/M

DURANTE L’EVENTO

– la distanza prevista all’interno dell’impianto tra gli spettatori è pari a 1 metro;

– i posti potranno essere solo a sedere e obbligatoriamente numerati;

– il servizio bar non sarà attivo;

– lo spettatore potrà accedere ai servizi igienici in modalità contingentata che sarà istituita dal personale addetto;

– il pubblico sarà collocato ad una distanza dal campo di gioco di almeno 3 metri;

– per tutta la durata dell’evento non sarà possibile lasciare il proprio posto se non autorizzati dal personale addetto al mantenimento del protocollo;

– verranno predisposte aree calme all’interno ed all’esterno della struttura per eventuali esigenze di servizio al pubblico;

– il pubblico dovrà indossare la mascherina in tutta l’area adiacente all’impianto e per tutta la permanenza all’interno fino all’uscita al termine dell’evento

AL TERMINE DELL’EVENTO

– al termine dell’evento non sarà possibile nessun contatto tra pubblico e atleti, staff, giornalisti, addetti ai lavori;

– non sarà autorizzato nessun assembramento tra tifosi sugli spalti al termine della partita;

– il deflusso sarà organizzato in modo scaglionato tra settori e tramite percorsi obbligatori presidiati dal personale addetto;

– gli assembramenti non saranno autorizzati in tutta l’area esterna dell’impianto.