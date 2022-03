Volley, sabato sfida della Lube contro Verona in Superlega

L’imminente sfida di SuperLega Credem Banca in programma all’AGSM Forum tra Verona Volley e Cucine Lube Civitanova avrà una vetrina di primo piano con tanto di diretta RAI Sport alle 18 di sabato 12 marzo.

Ad annunciarlo è stata la Lega pallavolo Serie A. Inoltre, il recupero della 4a giornata di ritorno della Regular Season tra scaligeri e cucinieri sarà visibile, come di consueto, in live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv) e avrà una diretta su Radio Arancia con radiocronaca del giornalista Gianluca Pascucci. Dalle Marche partirà anche un pullman di supporter organizzati per sostenere la squadra in un momento delicato.

In campionato i biancorossi sono secondi e hanno bisogno di punti preziosi per consolidare la posizione nella volata della Regular Season. Gli uomini di Chicco Blengini vogliono anche riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso a Modena con la Leo Shoes PerkinElmer e dopo la battuta d’arresto casalinga infrasettimanale contro lo Jastrzebski Wegiel nell’andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Una vittoria in Veneto darebbe un’ottima iniezione di fiducia ai campioni d’Italia in vista del return match di mercoledì 16 marzo in Polonia contro la formazione di Andrea Gardini.