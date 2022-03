Volley, terminata la Regular Season: i numeri Lube in Superlega

Per la Cucine Lube Civitanova la Regular Season in SuperLega Credem Banca è appena terminata con il secondo posto in classifica a 57 punti, a -10 dalla Sir Safety Perugia capolista. In attesa che i detentori del Tricolore comincino nei Quarti di Finale l’avventura nei Play Off Scudetto (Gara 1 all’Eurosuole Forum domenica 27 marzo con Monza alle 18), è possibile ripercorrere la stagione regolare con qualche numero.

LA REGULAR SEASON DEI BIANCOROSSI

PARTITE GIOCATE – 24

VITTORIE – 19

SCONFITTE – 5

VITTORIE PER 3-0 – 15

VITTORIE PER 3-1 – 3

VITTORIE PER 3-2 – 1

SCONFITTE PER 3-0 – 1

SCONFITTE PER 3-1 – 3

SCONFITTE PER 3-2 – 1

PUNTI TOTALI IN CLASSIFICA – 57 (29 punti ottenuti nel girone di ritorno, 28 in quello di andata)

SET VINTI – 62

SET PERSI – 20

PUNTI FATTI – 1957

ATTACCHI REALIZZATI – 1083

MURI REALIZZATI – 169

ACE REALIZZATI – 147 (gli stessi dello scorso anno!)

GIOCATORE CON PIU’ PARTITE E SET GIOCATI – (Fabio Balaso, 24 partite e 82 set giocati; Luciano De Cecco, 24 partite e 81 set giocati)

MIGLIOR REALIZZATORE – Ricardo Lucarelli, 273 punti

MIGLIORE A MURO – Robertlandy Simon, 47 muri

MIGLIOR BATTITORE – Ricardo Lucarelli, 37 ace

STATISTICHE DI SQUADRA

PUNTI REALIZZATI IN UNA PARTITA – 106 punti in Cucine Lube – Modena 3-1 del 14 novembre 2021 (6a di andata)

MURI REALIZZATI IN UNA PARTITA – 14 muri in Cucine Lube – Modena 3-1 del 14 novembre 2021 (6a di andata)

ACE REALIZZATI IN UNA PARTITA – 12 ace in Monza – Cucine Lube 0-3 del 10 novembre 2021 (11a di andata)

STATISTICHE INDIVIDUALI

PUNTI REALIZZATI IN UNA PARTITA – Ivan Zaytsev, 26 punti in Verona – Cucine Lube del 12 marzo 2022 (4a di ritorno)

MURI IN UNA PARTITA –Simone Anzani, 5 muri in Cucine Lube – Modena 3-1 del 14 novembre 2021 (6a di andata)

ACE REALIZZATI IN UNA PARTITA – Ricardo Lucarelli, 8 ace in Monza – Cucine Lube 0-3 del 10 novembre 2021 (11a di andata)