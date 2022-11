“Zirk Commedy”, domenica 6 novembre al Teatro Panettone di Ancona

Appuntamento domenica 6 novembre, alle ore 17.45, al Teatro Panettone con “Zirk Commedy” con Lannutti & Corbo , in scena nell’ambito della prima edizione di “CircoL’Azione – Storie Fantastiche”, rassegna di teatro dedicato soprattutto a giovanissimi e alle loro famiglie; una proposta per trascorrere insieme ed in modo alternativo le domeniche pomeriggio fino al 23 febbraio 2023, per un totale di sette rappresentazione di attori/compagnie nazionali.

“Zirk Commedy” (visual comedy show) à uno spettacolo di clown, musica e magia bizzarra. Un piccolo circo ambulante arriva in piazza. Dal suo interno usciranno numeri comici, assurdi, magici, folli e poetici. Un circo surreale, sognato, incantato dove la comicità e la poesia prendono il sopravvento per trasportare il pubblico astante in un viaggio senza tempo. Un omaggio alla Grande Madre che travestita da chapiteau (tendone da circo) da vita a numeri che celebrano la magia del gioco per il gioco, perché vivere è giocare. Adatto al pubblico d´ogni età, lo spettacolo è raccomandato per chi è in astinenza di risate e meraviglia.

La programmazione del Teatro di Brecce Bianche, organizzata dal Gruppo teatrale Recremisi curatore delle rassegne del Teatro Panettone in collaborazione con Amat e FITA Marche, quest’anno prevede quattro rassegne: Made in Marche, CircoL’Azione,“Tout le Cirque”, “Teatro contemporaneo ”.

BIGLIETTI PRENOTAZIONI E INFO: Posto unico intero €10, ridotto €8

Biglietti in vendita: Casa della Musica Ancona 071 202588 – Dal lunedì al sabato 9:00 – 12:30/ 15:00 – 19:30 www.vivaticket.com Altre biglietterie su www.amatmarche.net/biglietterie

Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona 071 202588. AMAT 071 2072439 dal lunedì al venerdì 10:00 – 16:00 (Orario continuato). www.teatrorecremisi.it