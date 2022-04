66 enne apicoltore trovano morto a terra con sciame d’api addosso

Storia avvolta da un velo di mistero quella che ha avuto come tragico protagonista un apicoltore di 66 anni che è stato trovato morto nel primo pomeriggio di ieri vicino a una arnia, un ‘casetta’ per le api, rovesciata nella zona di Urbino, e uno sciame d’api addosso.

L’uomo, esperto apicoltore, potrebbe esser caduto addosso ad una arnia o a più di una e, malgrado la sua protezione con una tuta adeguata, esser stato investito dallo sciame e essere morto per choc anafilattico.

A trovarlo sono stati i propri familiari preoccupati dal non vederlo tornare a pranzo. A terra c’era un segaccio per tagliare i rami. La moglie ha riferito che il marito soffriva di problemi cardiaci e, per questo motivo, non si esclude neppure che possa essere stato un infarto a stroncare l’apicoltore.

Mentre tentata di recuperare la salma, un vigile del fuoco di Urbino, anche se indossava una tuta protettiva, è stato ripetutamente punto dalle api tanto da necessitare il ricovero ospedaliero. Sul posto, anche il 118 e i carabinieri.