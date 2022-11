Acqualagna, un altro weekend all’insegna del Tartufo bianco

Dopo il successo nel lungo ponte di Ognissanti con il boom visitatori, Acqualagna è pronta a un altro weekend all’insegna del tartufo Bianco con tanti ospiti, chef stellati e una carrellata di appuntamenti. Sabato 5 novembre, il sindaco Luca Lisi conferisce la cittadinanza onoraria a Giancarlo Magalli, “questa Amministrazione, per la stima profonda che nutre nei confronti di Giancarlo Magalli e per l’ammirazione per un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della cultura, del territorio italiano e delle identità locali, è orgogliosa di avere fra i suoi cittadini un uomo che si distingue per impegno morale, civile e culturale”. La cittadinanza onoraria è stata deliberata dalla giunta comunale con questa motivazione “Giancarlo Magalli ha contribuito a diffondere il nome di Acqualagna e della sua Fiera del Tartufo in Italia, sia attraverso i canali televisivi e le trasmissioni di cui è stato autore sia attraverso la propria presenza, ultraventennale in qualità di ospite. Il conduttore, inoltre, nelle sue comparse pubbliche in qualsiasi evento istituzionale, legato alla valorizzazione del Tartufo, ha sempre promosso il territorio e l’eccellenza del tartufo come sinonimo di Acqualagna riconoscendone le potenzialità”. La cerimonia di consegna avverrà alle ore 16 in piazza Enrico Mattei.

Alle ore 15, spazio ai bambini con il format “Le Mani In Pasta”: il laboratorio di cucina a cura dello Chef Antonio Bedini dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani. (Ingresso gratuito solo su prenotazione: 334 2526561). Alle ore 18 degustazione e cooking class con lo chef Roberto Dormicchi (Triglia di Bosco), che proporrà la ricetta: Farro e Tartufo, tagliatelle di farro su crema di patate e porro con tartufo bianco. Evento promosso e organizzato dal Museo del Tartufo di Acqualagna. Alte Marche Creative, Opera Soc. Coop. In collaborazione con Prometeo Il Farro. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. (Costo 10 euro – compreso ingresso Museo del Tartufo. Info e prenotazioni: 334 2526561). Alle ore 17, piazza Mattei, si anima con il concerto di arpa e violino a cura di Annalisa Cancellieri e di Cristina Ferretti.

Domenica 6 novembre arriva lo chef Federico Delmonte. Originario di Fano, oggi è alla guida del rinomato ristorante romano “Acciuga”, un locale che ricorda la personalità dello chef. Dall’allestimento ai piatti, il pesce è il protagonista della cucina di Federico

Delmonte, una filosofia culinaria che può essere definita “di giornata”. La sua ricetta ad Acqualagna: ‘cucina libera, ascoltiamo il mare’. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. Tartufo offerto da Le Trifole, (Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561).

Alle ore 16, al Salotto da Gustare, Confartigianato presenta ‘Aspettando Choco Marche’: in salotto con Riccardo Pelagagge, cioccolateria Pierre Dolce al Cuore (Santa Maria Nuova) e Laura Martini, pasticceria La Mou (Falconara Marittima). (Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 334 2526561).

Alle ore 17, nella piazzetta dell’Orologio, il concerto con Charles & Nico.

Alle ore 18 la grande cucina del Salotto da gustare brillerà con lo chef Errico Recanati, del ristorante Andreina (Loreto), 1 stella Michelin. La cucina è il luogo che ha caratterizzato tutta la vita dello chef. Cresciuto tra i fornelli insieme alla nonna Andreina, scopre la sua passione soltanto a 22 anni. Frequenta corsi alla Scuola Etoile facendo, tra le altre, alcune esperienze con lo chef Gianfranco Vissani. La sua filosofia si basa sull’esperienza di una cucina reale, un connubio di passato, presente e futuro che possa rendere sempre attuali anche le ricette più tradizionali.

Un’ idea di cucina neorurale che ha il suo focus nelle tecniche di cottura allo spiedo e alla brace. La curiosità, l’infinita ricerca e il cammino verso un passato da attualizzare sono gli elementi che hanno assicurato allo chef Errico Recanati prestigiosi premi, primo su tutti la Stella Michelin nel 2013. “Un piatto deve poter emozionare tutte le generazioni per poter generare

un ricordo: se questo non succede non avremo generato vita! Per questo io cerco una cucina senza età, che si spoglia delle mode del momento ed è vicina al cuore di ognuno di noi”. Ad Acqualagna proporrà: cervo, lampone e tartufo. Abbinamento piatto-vino a cura di Istituto Marchigiano Tutela Vini. Tartufo offerto da I Nobili di Acqualagna. (Costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561). La giornata di domenica 6 novembre si chiude con lo spettacolo a Teatro Conti “Cesare ha gusto”, viaggio comico ai tempi dell’antica Roma. Biglietti da 5 a 17 euro sul sito www.sancostanzoshow.com. (Info e prenotazioni 328 4173247).

Tutti i giorni il Parco Della Repubblica si trasforma nel luogo dedicato al format Tartufo & Kids, ospitando laboratori ludico-creativi per i più piccoli. Un’esperta tartufaia del territorio accompagnerà bambini e famiglie in una vera e propria lezione sui segreti della caccia al tartufo.

La Capitale del Tartufo si anima in tutti i suoi punti nevralgici per esaltare al meglio il pregiatissimo tubero. Stand dei tradizionali commercianti di tartufo di Acqualagna in Piazza Mattei, insieme al Museo del tartufo – Acqualagna truffle experience aperto dalle 10 alle 19.

Mostra Mattei 60 – Enrico Mattei, l’uomo della rinascita dedicata al cittadino più illustre di Acqualagna in Corso Roma vicino al Museo Archeologico Antiquarium Pitinum Mergens che offre, nei giorni 5 e 6 novembre visite guidate gratuite alle ore 16:30. Ristotartufo e Mercato del Gusto con prodotti enogastronomici del nostro territorio al Campo sportivo e ancora musica e concerti per celebrare il tartufo.

La Fiera prosegue e si conclude il 12 e il 13 novembre con chef Giorgione e l’assegnazione del Premio Nazionale Enrico Mattei.

La 57^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna gode del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e del contributo della Regione Marche, della Camera di Commercio, Food Brand Marche, Confartigianato, Associazione nazionale Città del Tartufo, Alte Marche e dei main sponsor: Cariaggi Spa, Acqualagna Tartufi, Ginevra Calzature, LC Mobili, La Cerbara, Profilglass Spa e di altri numerosi sponsor. L’evento è in media partner con QN Il Resto del Carlino, Plein Air, Radio Subasio. Partner tecnici: Apice Arredamenti, Mepa, Proloco Acqualagna, Pesaro Feste e Apci.

info: acqualagna.com