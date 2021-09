Al via Libro vivo a Montegiorgio, la mostra mercato del libro per ragazze e ragazzi. Anche Le Mezzelane Casa Editrice sarà presente.

Si terrà durante i giorni dal 2 al 5 settembre 2021, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 a Montegiorgio (Fm) nel chiostro di Sant’Agostino, la mostra mercato del libro per ragazze e ragazzi e Le Mezzelane Casa Editrice parteciperà con uno stand di libri delle collane “Molliche”, in cui vengono pubblicati i libri illustrati per bambine e bambini e “Black Moon Street” per le ragazze e i ragazzi dai 10 ai 14 anni. Argomento di questa edizione i quattro elementi.