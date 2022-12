Amazon a Jesi, firma preliminare per l’acquisto dell’area

Importante passo in avanti nell’arrivo del colosso multinazionale Amazon a Jesi.

Nella tarda serata di ieri il cda di Interporto Marche spa ha incontrato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per informarlo che è stato sottoscritto oggi con Maria Assunta Galluzzo, procuratrice italiana di Scannell, sviluppatore del progetto per conto del gigante dell’e-commerce, un contratto preliminare sulla piena proprietà di un’area di terreno, diritti edificatori per 27mila mq, funzionali alla realizzazione di un insediamento produttivo con destinazione a piattaforma logistica di dimensioni rilevanti;i diritti di servitù relativi all’utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate da Interporto Marche spa (strade, fognature e altri impianti) e per la la realizzazione di una nuova strada.