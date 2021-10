Anas, chiusura temporanea SS3 “Flaminia” a Cantiano (PU)

Ancona – Sulla strada statale 3 “Flaminia” Anas eseguirà gli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso in località Cave di Pietra (km 226,800) nel comune di Cantiano (PU). Le attività riguardano, in particolare, la demolizione di uno sperone di roccia potenzialmente pericolante tramite l’utilizzo di esplosivo.

Per consentire le operazioni in piena sicurezza sono necessarie 6 brevi chiusure temporanee del tratto interessato per circa 15-30 minuti.

La prima chiusura è programmata per mercoledì prossimo, 3 novembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le 13:00.

Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.