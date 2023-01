Ancona-Fiorenzuola, Colavitto: I ragazzi sono pronti alla gara

L’Ancona oggi pomeriggio affronterà il Fiorenzuola, nel terzo turno del girone di ritorno. Alla vigilia della sfida, come di consueto, Gianluca Colavitto ha preso parola in conferenza stampa.

Ecco le sue dichiarazioni: “Il Fiorenzuola ha un’identità precisa, sviluppa ottimo calcio – ha detto -. Per noi sarà durissima, è una compagine che ha dimostrato di sapersi sempre risollevare nei momenti negativi. E’ una squadra che mi piace per quello che produce in campo. Noi ci siamo preparati per questa gara, pur avendo avuto un giorno in meno di allenamento. I ragazzi sono pronti a qualsiasi aspetto che si possa verificare. Gatto? Emanuele ha fatto la rifinitura, salvo imprevisti ci sarà”. Il mese di gennaio è ricco di impegni. “Squadra che vince non si cambia? Io non la penso così. In base al lavoro fatto e alle sensazioni che percepisco, schiero la formazione migliore. Quella che può farci vincere la partita. Per domani potrei fare qualche cambiamento”.

Mister Colavitto ha poi parlato di Agostino Camigliano, nuovo acquisto di mercato. “Sono contento, mi fa piacere averlo, è un ragazzo molto serio e cognitivo. E’ il profilo che cercavamo, ci sono degli step da seguire anche per rispetto di tutti”. Così su Lorenzo Paolucci. “Lo stiamo vedendo meglio, sta tornando ad alti livelli. E’ una risorsa in più per noi”. Poi l’analisi finale. “E’ giusto avere ambizioni, il torneo è equilibrato e tutto può succedere. L’intento è quello di ottenere il massimo sempre, avendo rispetto per l’avversario. Vivo lo spogliatoio, i ragazzi li vedo. Le partite si possono perdere ma non dobbiamo mai essere passivi. I regali per scarsa concentrazione non sono ammessi, la partita va azzannata”.