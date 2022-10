Ancona-Lucchese 2-1, successo in rimonta per i dorici

Successo in rimonta di una coriacea Ancona che, dopo essere andata sotto 0-1 nel primo, è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa con due guizzi di testa da parte di Simonetti e Spagnoli, che regala i tre punti a mister Colavitto con il suo sesto gol stagionale. La sfida si era messa subito in salita (fuori Petrella per infortunio), poi il rigore siglato dal centravanti Bianchimano. Il portiere biancorosso Perucchini era riuscito ad intuire il tiro, ma alla fine il pallone si è infilato ugualmente in porta. Nel secondo tempo, grazie al furore agonistico della truppa dorica, i meritati gol sotto la Nord. L’Ancona riprenderà a lavorare martedì pomeriggio al “Paolinelli”. Sabato la trasferta di Montevarchi, i biancorossi incontreranno il San Donato.

ANCONA-LUCCHESE 2-1

ANCONA (4-3-3): Perucchini ; Mezzoni, Bianconi, Fantoni, Martina (31st Brogni); Simonetti, Gatto (31st D’Eramo), Prezioso; Di Massimo, Spagnoli, Petrella (3’Lombardi e dal 11’ Moretti) All. Colavitto.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini (13st Maddaloni), Tiritello, Benassai, Alagna ; Visconti (13st Mastalli), Franco, Tumbarello (40st Rizzo Pinna); Bruzzaniti, Bianchimano (35st Ravasio), Semprini All. Maraia

Arbitro: Burlando di Genova

Reti: 38’ Bianchimano (rig.), 12st Simonetti, 39st Spagnoli

Note: ammoniti Prezioso, Quirini, Bianconi, Bianchimano, Gatto, Colavitto, Moretti, Maraia, Alagna, Maddaloni, angoli 8-3, recupero 3’+5’, spettatori 2650 per un incasso di 17.550,26. Osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’esplosione nella palazzina avvenuta recentemente a Lucca.