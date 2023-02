Ancona-Reggiana 2-1, i dorici fermano la capolista al Del Conero

L’Ancona fa il colpaccio e riapre il campionato. Al Del Conero, senza Mezzoni, Mondonico, Di Massimo e Ruani, cade la capolista Reggiana al termine di una sfida non adatta ai deboli di cuore. Vantaggio per la Reggiana dopo otto minuti con Hristov (poi espulso) pareggio (su rigore) e raddoppio del solito Federico Melchiorri, quarta rete nelle ultime tre uscite. Rientrato anche Spagnoli dopo l’infortunio di fine novembre. In tribuna il Presidente Tony Tiong, e circa mille bambini delle società affiliate e del settore giovanile biancorosso. La società ringrazia tutti i tifosi per il sostegno e per la vicinanza mostrata.

ANCONA-REGGIANA 2-1

ANCONA (4-3-3) Perucchini 8; Barnabà 6, Camigliano 6,5, De Santis 7, Martina 6,5; Simonetti 7, Gatto 6,5, Prezioso 7 (24’st Paolucci 6); Petrella 6,5 (24’st Spagnoli 6), Melchiorri 8 (36’st Basso sv), Moretti 7,5 (40’st Mattioli sv) All. Colavitto 8

REGGIANA (3-5-2) Venturi 5,5; Luciani 5,5 (7’st Rosafio), Hristov 6, Laezza 6; Guglielmotti 6 (7’st Fiamozzi 6), Kabashi 5,5 (24’Muroni 6), Cigarini 6, Vallocchia 6 (27’st Nardi sv), Guiebre 6,5; Pellegrini 5,5, Lanini 6 (27’st Capone) All. Diana

Arbitro: Panettella di Bari 6

Reti: 8’ Hristov, 18’ (rig.) e 1’st Melchiorri

Note: ammoniti Kabashi, Luciani, Gatto, Cigarini espulso Hristov al 43’st (doppia ammonizione), angoli 2-7, recupero 2’+4’, spettatori 5209 per un incasso di 38.864,09 euro