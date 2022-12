Ascoli-Reggina 0-1, Rivas manda ko i bianconeri al Del Duca

Sconfitta amara per l’Ascoli che chiude il girone di andata con una sconfitta contro la Reggina.

Leali e Colombi mai impegnati durante tutto il primo tempo. Al Del Duca si combatte tanto in mezzo al campo, ma le due squadre non riescono a concretizzare negli ultimi metri. Al 20’ Menez protesta per un presunto tocco di braccio della difesa su una sua conclusione, per l’arbitro è tutto regolare. Al 41’ Gondo si fa vedere in attacco, il tiro è poco preciso. Nella ripresa Menez prova a bucare la retroguardia avversaria, ma la formazione di Bucchi tiene. Ci riesce al 64’ Rivas bravo a concludere un’ottima azione personale. Dribbla i difensori e pure Leali, non trova il tempo giusto per tirare. Passa a Fabbian, la conclusione è deviata, così la palla torna al classe ’98 e stavolta non sbaglia: terza rete stagionale per l’esterno honduregno.