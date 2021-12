Autore di una violenta rissa nel 2013, arrestato a Fano

Si tratta di un 31enne che lavorava fuori regione

Un 31enne che a Fano che, nella primavera del 2013, prese parte ad un’aggressione nei confronti di un pregiudicato fanese allora 31enne, davanti ad un noto pub del centro, è stato individuato e rintracciato nella propria abitazione.

La vittima nell’occasione riportò diversi e gravi traumi, tra cui la frattura delle ossa nasali, dello zigomo sinistro e lo spostamento del bulbo oculare con la dislocazione del cristallino.

La lite era scaturita all’interno del locale per futili motivi oltre che per un notevole eccesso di alcolici e si era poi trasformata in un pestaggio grazie alla partecipazione di altri due soggetti del posto.

L’arrestato, che nel frattempo aveva trovato impiego come magazziniere nel vicentino, è stato individuato in occasione di una visita ai parenti di Falconara.

L’uomo, alla vista delle divise, non ha opposto resistenza ed è stato condotto presso la casa circondariale di Ancona Montacuto, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e mezzo.