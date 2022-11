Barawards 2022: il marchigiano Daniele Bartocci nella Top10 italiana per il food&beverage

In queste ore sono stati decretati i nominativi della Top10 del premio BarAwards. Daniele Bartocci, giovane marchigiano, è stato selezionato tra i migliori 10 professionisti d’Italia per il food&beverage. Anche quest’anno Bargiornale, rivista punto di riferimento del mondo Ho.Re.Ca., ha comunicato la Top-Ten dei migliori professonisti italiani del fuori casa.

Il Barawards Gala Dinner, esclusiva e prestigiosa cerimonia di premiazione dedicata all’eccellenze del food&beverage, si terrà lunedì 12 Dicembre al Palazzo del Ghiaccio, a partire dalle ore 19:00. “Una bella soddisfazione questa Top10, un riconoscimento che mi rende particolarmente orgoglioso in un’annata densa di lavoro e sacrificio”, ha commentato a caldo il giornalista Daniele Bartocci, eletto tra i migliori della categoria food&beverage/coffee riservata ai migliori professionisti nello sviluppo di un brand nel settore Ho.Re.Ca. A Milano, il 12 dicembre, sarà una serata di gala all’insegna dell’interazione, networking e premiazioni in compagnia dei più riconosciuti professionisti italiani del food&beverage.

Daniele Bartocci poche settimane fa ha vinto il Premio Food&Travel Awards 2022 (in cui sono stati premiati gli altri marchigiani Moreno Cedroni e Velenosi Vini) e recentemente eletto Professionista dell’Anno Comunicazione Settoriale alla Borsa di Milano in occasione di Innovation&Leadership Awards 2022. Daniele Bartocci, che da anni si occupa di Sviluppo nuovi mercati e progetti in ambito alimentare, è anche volto tv del programma King of Pizza, talent show in onda su Sky canale Italia e unico in Italia interamente riservato al gourmet. Daniele parteciperà dunque a dicembre alla serata Barawards nella suggestiva location del Palazzo del Ghiaccio di Milano, premio d’eccellenza promosso da Bargiornale, Dolcegiornale, Ristoranti e Hotel Domani dedicato ai locali e ai professionisti che, durante l’ultimo anno, si sono distinti per innovazione e caparbietà, rappresentando l’eccellenza Made in Italy.