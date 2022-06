Belvedere Ostrense: concerto e apericena per inaugurazione Cassa Evoluta H24

Un servizio che darà una risposta alle esigenze di tutti i correntisti di qualsiasi istituto bancario. E’ questa la finalità con cui da venerdì aprirà la nuova Cassa Evoluta, operativa H24, realizzata dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba in collaborazione con il Comune di Belvedere Ostrense. In occasione dell’inaugurazione la banca, da sempre attenta al territorio, ha pensato di organizzare, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, anche per creare una occasione di convivialità e socialità dopo i mesi bui del Covid. L’appuntamento è per venerdì 24 giugno alle ore 20 in piazza Martiri Patrioti. Sarà offerto a tutti i partecipanti un apericena di benvenuto che vedrà anche la partecipazione del gruppo musicale “I lunatici band” e di Lucio Cammerucci. La cittadinanza è invitata a partecipare.

