Grande successo per il Boomerang Rewind Festival a Fano

Si è conclusa domenica sera la prima edizione di BOOMERANG REWIND FESTIVAL, al termine di un weekend che ha visto una fortissima e convinta risposta del pubblico, che si è regalato un tuffo nel passato tra oggetti, icone e ricordi degli anni ’80 e ’90. Tra i momenti più sentiti, gli highlights di Italia-Germania dell’82 insieme al campione del mondo Alessandro “Spillo” Altobelli. Un successo anche per tutta l’area del lungomare, che ha visto coinvolti esercenti e attività commerciali.

“Quello che più ci ha colpito – dichiarano Emanuela Giorgi e Nicola Anselmi di Onstage Produzioni – non è stata solo la risposta e la partecipazione del pubblico, attratto in un primo momento dalla curiosità che spesso eventi simili riescono a riscuotere. C’è infatti la sensazione di essere andati ben oltre la “sola” curiosità. Abbiamo percepito una risposta veramente interessata e forte: molte persone si sono fermate per tutto il giorno, immergendosi a pieno nello spirito del festival”.

“Fano si è contraddistinta ancora una volta per dinamicità e creatività – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Turistico e agli Eventi Etienn Lucarelli – confermandosi un territorio molto attento alle proposte culturali e musicali. Con Boomerang Rewind Festival e il suo richiamo agli anni ’80 e ’90, Fano ha visto partire la stagione estiva in maniera esemplare e dinamica. I tanti ospiti hanno dato peso alla prima edizione di un progetto che speriamo possa contraddistinguere anche i prossimi anni. Ringrazio Onstage Produzioni tutti gli operatori economici e culturali che hanno contribuito e partecipato.”