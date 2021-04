Castorano, lunedì traffico deviato sulla provinciale 18

Da lunedì 12 aprile chiusi al traffico per lavori due tratti della strada provinciale 18 a Castorano

Castorano. Da lunedì 12 aprile sarà interrotta la circolazione nel tratto che va dall’intersezione della strada provinciale 18 con piazza Giacomo Leopardi (Porta Castellana) all’interazione con la strada provinciale 106 (Mulino). Il traffico sarà deviato sulle strade comunali di piazza Giacomo Leopardi, via del Sole e via Fonte Vecchia, mentre gli autoarticolati e autotreni saranno deviati su altre strade.

Si stimano lavori per 60 giorni, che permetteranno la mitigazione del dissesto idrogeologico in via Marconi.

Inoltre, la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato che, sempre da lunedì 12 aprile, partirà il cantiere per la sistemazione dei tratti in cattive condizioni della strada provinciale in località Grifoli. In questo frangente di tempo sarà necessaria la chiusura al transito della S.P. Castoranese da e per Offida, con percorsi alternativi indicati dalla Provincia. Salvo proroghe, i lavori dureranno fino al 23 aprile.

“Saranno giorni di particolare disagio – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – che però ci restituiranno, speriamo nel più breve tempo possibile, una viabilità decorosa e in sicurezza”.