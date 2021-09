Chiuso al traffico lo svincolo di Fabriano Est sulla SS 76 della Val D’Esino in direzione Ancona, per lavori di pavimentazione.

Chiuso al traffico lo svincolo di Fabriano Est per lavori in corso

Per consentire l’avanzamento dei lavori di pavimentazione, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 76 “della Val d’Esino”.

Da domenica 5 e fino a venerdì 17 settembre sarà istituita la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Ancona, dello svincolo “Fabriano Est”.

Contestualmente sarà chiusa, sempre in direzione Ancona, la sola corsia di marcia, dal km 17,400 al km 17,800.

