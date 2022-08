Cinema Gabbiano: Apericinema con il regista Ivan Cotroneo

Sarà una serata assolutamente speciale quella di giovedì 25 agosto, all’Arena Gabbiano di Senigallia, dove sarà presentato in esclusiva cinematografica italiana il film Quattordici giorni – Una storia d’amore, alla presenza del regista Ivan Cotroneo e dell’attrice principale Carlotta Natoli. Inoltre ci sarà il classico apericinema del Gabbiano, a cura di “Da Mirò”, che permetterà agli appassionati, prenotandosi attraverso la mail [email protected], di dialogare liberamente con il regista e l’attrice.

Il nuovo lavoro di Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), tratto dal romanzo omonimo edito da La nave di Teseo e firmato dello stesso regista assieme a Monica Rametta, è stato recentemente presentato alla 39ª edizione del Torino Film Festival e al Festival di Tavolara 2022. Racconta di una coppia di lunga data che si ritrova chiusa in casa a seguito della pandemia Covid a seguito di una quarantena cautelativa proprio mentre sta vivendo una crisi esplosiva: questo perché Marta, interpretata da Carlotta Natoli (L’estate di Bobby Charlton, Diciotto anni dopo, Ombre, Tutti pazzi per amore e più recentemente attrice in Odio l’estate) ha appena scoperto che Lorenzo (Thomas Trabacchi, visto in Un bacio e Amori che non sanno stare al mondo) ha una relazione con un’altra donna. I due si detestano reciprocamente ma non c’è scampo, devono vivere insieme, chiusi tra le stesse mura per quattordici giorni di isolamento fiduciario, in un countdown verso la separazione…

Come già anticipato, la proiezione di giovedì 25 all’Arena Gabbiano sarà un’esclusiva cinematografica italiana, in quanto il film non sarà distribuito nelle sale. Ed è stato proprio il regista Ivan Cotroneo, in seguito a questa scelta produttiva, a selezionare le sei location italiane – tra le quali appunto la nostra Arena, che può andarne fiera – dove presentare il suo lavoro nel corso di un breve tour estivo. La serata sotto le stelle senigalliesi sarà così di fatto una delle rarissime occasioni per una visione veramente cinematografica di Quattordici giorni – Una storia d’amore.

Il programma della serata prevede l’apericinema, a cura di “Da Mirò”, a partire dalle ore 20.00 (prenotandosi mandando una mail a [email protected]). Alle ore 21:30 ci sarà la presentazione degli ospiti e la proiezione. Seguirà un dibattito sul film con il regista Ivan Cotroneo e la protagonista Carlotta Natoli, che si confronteranno con il pubblico presente.

Per chi voglia saltare la fila alla cassa ricordiamo che è sempre possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito www.cinemagabbiano.it.

Ivan Cotroneo è sceneggiatore cinematografico per Ferzan Ozpetek, Maria Sole Tognazzi, Luca Guadagnino, Renato De Maria e Riccardo Milani. Per la televisione ha scritto e ideato serie TV tra cui possiamo ricordare Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia, È arrivata la felicità, Una mamma imperfetta, Sirene, Mentre ero via, La compagnia del cigno. È stato autore di programmi televisivi come L’ottavo nano, Parla con me, Stasera casa Mika.

Ha scritto e diretto i film La kryptonite nella borsa e Un bacio. Quattordici giorni è il suo terzo film.

Carlotta Natoli, figlia dell’attore e regista Piero Natoli e della slavista Caterina Graziadei, esordisce come attrice bambina, all’età di otto anni, con il film Con… fusione (1980), sotto la regia del padre, con il quale lavorerà ancora nel film commedia Chi c’è c’è (1987). Tra i suoi lavori, i film Ladri di cinema, Il tuffo, Un inverno freddo freddo, La verità vi prego sull’amore e Le amiche del cuore, le prime due stagioni della serie televisiva Distretto di Polizia, la serie TV Cuore contro cuore, entrambe in onda su Canale 5 e il film La vera madre. Ha recitato in Tutti pazzi per amore, in onda su Rai 1, che vede nella prima serie l’attrice nel ruolo di Monica a fianco di Neri Marcorè e Pietro Taricone, nella seconda serie a fianco dell’attore Alessio Boni e nella terza serie a fianco di Ricky Memphis. Partecipa poi a fiction come Braccialetti rossi, Il silenzio dell’acqua, L’Aquila – Grandi speranze e La Compagnia del Cigno e in film come Troppa Grazia e Odio l’estate.

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano