Cinema Margherita, spettacoli dal 21 al 26 aprile

Gli spettacoli dal 21 al 26 aprile 2022 al Cinema Margherita di Cupra Marittima (AP).

Un cast stellare per Finale a sorpresa – Competencia Oficial di Mariano Cohn, Gastón Duprat presentato a Venezia 78 in concorso accolto con grande entusiasmo dal pubblico della mostra. La sceneggiatura di Competencia Oficial, si rivela quanto mai arguta e spumeggiante, ricca di battute spassosissime, abile a giocare con le personalità di Banderas e Martinez, ciascuno dei quali interpreta un personaggio ispirato a sé stesso, con frecciatine all’attore iberico che si svende a Hollywood per fare parti stereotipate da macho latino o al troppo serioso interprete argentino che dopo vent’anni in Spagna non ha ancora perso il suo accento.

Miglior film straniero al National Board FF per Lamb di Valdimar Jóhannsson; ambientato nell’affascinante Islanda, è un’opera ben lontana da celebrarne le bellezze naturali, ma ne mostra l’aspetto più primitivo, naturale e selvaggio. La trama celebra il fantastico nella sua accezione più letteraria, accendendo i sentimenti legati al perturbante, insiti nel soprannaturale. La natura ibrida del film, con elementi drammatici, al limite con caratteristiche proprie dell’horror, è la chiave del successo di un titolo destinato a diventare un vero cult gli spettatori, già in trepidante attesa di vederlo. Dopo l’esordio a Cannes, dove ha conquistato l premio per l’originalità, è stato presentato in Italia ad Alice nella Città nel corso dell’ultima Festa del Cinema di Roma, con un sorprendente riscontro di critica e pubblico. Al centro del film la meravigliosa Noomi Rapace, che offre la sua migliore interpretazione.

Per il più piccoli arriva Sonic 2 di Jeff Fowler, ispirato al videogioco, Sonic e i suoi amici dovrà contrastare il maniaco Dr Robotnik.

Presentato alla 73^ Mostra del Cinema di Venezia e candidato al Leone d’oro (2016), Voyage of time: il cammino della vita è il primo documentario del geniale regista Terrence Malick(La sottile linea rossa, The Tree of Life), prodotto da Brad Pitt e con la voce narrante di Cate Blanchett. Un inno alla natura, alla vita, all’universo. Un’esplorazione del nostro passato planetario e la ricerca di una collocazione per l’umanità nel futuro un film perfetto per la nostra rassegna del cinema d’essai.

NB. non è più necessaria la prenotazione tranne per eventi speciali dove verrà specificato.

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

Tessera € 5,00

Biglietti Rassegna d’Essai: 5,00€

abbonamenti: TEOREMA €20,00 4 ingressi; UCCELLACCI UCCELLINI €30,00 6 ingressi; CHRISTMAS CARD 21-22 10 ingressi acquistabile fino al 10 gennaio.

info acquisto biglietti e prenotazioni (consigliata) su www.cinemamargherita.com

Per accedere al cinema :

-igienizzare mani

-non è più richiesto il tracciamento quindi non è necessaria la prenotazione

-ingresso consentito solo ai possessori di SUPER GREEN PASS

-indossare la mascherina FFP2

– dal 10 marzo è consentito consumare cibo durante la visione del film

-la normativa prevede la capienza al 100% ma al Margherita si preferisce mantenere una capienza che non supererà mai il 75%

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION di Mariano Cohn, Gastón Duprat (ES 2021,114′)

Venezia 78 -Concorso

giovedì 21/4 ore 21,15

venerdì 22/4 ore 19,00

sabato 23/4 ore 19,00 -21,15

domenica 24/04 ore 17,00-21,15

lunedì 25/4 ore 19,00 -21,15*VOS

LAMB di Valdimar Jóhannsson (IS 2021, 106′)

Miglior Film straniero al National Board FF

venerdì 22/4 ore 21,15

domenica 24/4 ore 19,00

lunedì 25 /4 ore 17,00

SONIC 2 di Jeff Fowler (USA 2022, 122′)

sabato 23/04 ore 16,30

domenica 24/04 ore 15,00

Rassegna di cinema D’Essai – 52° giornata della Terra – ingresso 5€

VOYAGE OF TIME di Terrence Malick (USA /DE 2022, 90′)

Venezia 73

martedì 26/4 ore 19,30 – 21,15

prossimamente: Animali fantastici – I segrete di Silente di David Yates; Anima Bella di Dario Albertini; La scuola degli animali magici di Gregor Schnitzler

CINEMA MARGHERITA via Cavour,27 -CUPRA MARITTIMA (AP)

www.cinemamargherita.com

facebook: Cinema Margherita Cupra Marittima

Instagram: Cinema_Margherita