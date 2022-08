Confartigianato e Loquis, “Diamo voce alle imprese dell’artigianato artistico”

Prende forma e voce la collaborazione che vede insieme Loquis, l’app gratuita dedicata al turismo che racconta luoghi ed eccellenze, e la “Via Maestra”, il progetto di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino che valorizza i maestri e i prodotti dell’artigianato artistico.

L’iniziativa si concretizza con una serie di podcast che sarà veicolata da Loquis e che è dedicata agli artigiani che compongono le suggestive tappe de la “Via Maestra” nata oltre 15 anni fa per far conoscere, promuovere e valorizzare il saper fare che viene custodito nelle botteghe dell’anconetano e del pesarese.

Se così, Loquis arricchisce la sua proposta turistica con brevi narrazioni su chi sono e cosa fanno decoratori, incisori, falegnami, orafi, artigiani della pietra, che animano vie e vicoli dei paesi più suggestivi delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, Confartigianato mette a disposizione dei suoi maestri artigiani uno strumento in più per farsi conoscere e per promuovere anche dal punto di vista commerciale i loro prodotti.

“La collaborazione con Loquis è un ulteriore tassello che aggiungiamo alle iniziative che mettiamo in campo per essere vicini al settore dell’artigianato artistico”, affermano Michele Papi e Giulia Mazzarini, Presidente e Responsabile del Gruppo Artistico di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.

“I nostri artigiani non sono solo custodi di tradizioni e mestieri che rischiano di scomparire, ma questi valori li fanno conoscere e li insegnano ai più giovani; tengono vivo il tessuto economico dei centri storici, attraggono turisti che dimostrano di apprezzare l’unicità e l’eccellenza di ciò che creano. Con lo shop on line siamo riusciti a far arrivare i prodotti dell’artigianato artistico in tutto il mondo, ora con Loquis diamo voce al progetto de la ‘Via Maestra’”.

“La Via Maestra” – dichiara Cristian Iovino Direttore Commerciale di Loquis – rappresenta il primo di alcuni progetti realizzati con il mondo delle associazioni di categoria, da sempre molto sensibili alla promozione e valorizzazione dei territori. Loquis, prima ed unica piattaforma di travel podcast, tra i suoi scopi sociali ha anche quello di dare voce alle eccellenze artigiane, attori importanti nella promozione turistica, attraverso narrazioni originali dove la loro storia e la loro passione è talmente profonda che permette di stabilire un legame con il visitatore ben prima di aver varcato la soglia del negozio”.

Al turista, o semplice visitatore, che arriva in una località basterà scaricare l’app di Loquis, entrare nel canale dedicato alla ‘Via Maestra’ e mettersi in ascolto per iniziare un viaggio che porterà alla scoperta dell’eccellenza artigiana locale.