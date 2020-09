Coronavirus, studente positivo a scuola di Civitanova: attivato protocollo

La presenza del Coronavirus è stato rilevato in una scuola di Civitanova.

Si tratta del primo caso di positività che è emerso lunedì all’Istituto Da Vinci, sede dei licei.

A risultare positivo al Covid uno studente dello scientifico, che è stato sottoposto al tampone e ai controlli previsti dal dipartimento sanitario dell’Area Vasta 3.

Si tratta di un ragazzo residente nel fermano che sarebbe avvenuto nel contesto familiare. Purtroppo nei primi giorni della scorsa settimana l’alunno si è recato a scuola e ha preso parte alle lezioni.

E’ così scattata, come prevede la casistica, la quarantena preventiva per i 22 compagni di classe dello studente e per i docenti.

La dirigente scolastica precisa che non ci sono altri casi evidenziati dal dipartimento di prevenzione territoriale per quanto riguarda la struttura scolastica con la scuola che ha attivato immediatamente tutte le misure preventive.