Daniele Silvestri al Teatro La Fenice di Senigallia nel 2022

Daniele Silvestri anticipa sui social i suoi progetti per il 2022 e annuncia un nuovo tour nei teatri che farà tappa martedì 22 novembre, ore 21, al Teatro La Fenice di Senigallia.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 51,75 – secondo settore numerato 46,00 – terzo settore numerato 40,25 (diritti di prevendita inclusi).

“Io già non sono particolarmente incline a fare programmi a lunga scadenza. Direi anzi che sono dedito all’esatto opposto, pericolosamente attratto dalle decisioni dell’ultimo istante.. Allora perché, proprio adesso che il mondo intero non riesce e non può fare programmi mi metto ad annunciare quello che farò tra un anno?? Forse è per reazione, o forse è solo che sto invecchiando… Non lo so. Ma mi piace”.

“Comunicare un calendario di nuove date è sempre una roba emozionante per chi fa questo mestiere, che sia un mese prima o un anno prima. – prosegue Silvestri – Per noi che viviamo per quel momento, vedere quell’elenco di date e luoghi è un orizzonte di speranza, una promessa di gioia”.

E svela anche di essere al lavoro sul suo nuovo progetto discografico che potrebbe vedere qualche anticipazione già a breve “Io nel frattempo continuo a lavorare in silenzio – per ora – al nuovo disco. Nuove storie e nuove canzoni, che in quei teatri di fine 2022 si vestiranno di nuove luci e tracceranno – nel loro piccolo – un’ennesima pagina delle nostre vite. Vite fortunate perché ancora riusciamo a sognare e vedere orizzonti. Questo è il mio”.

