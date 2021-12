E’ in libreria il nuovo libro di Enrico Tassetti, un compendio dei luoghi più misteriosi delle Marche

Il vello d’oro di Amandola, le streghe di Cupra Marittima, la Fonte Bella di Falerone, i fantasmi di Urbino: tante e inquietanti sono le storie inedite e le leggende dimenticate della nostra regione, ora raccolte da Enrico Tassetti nel suo imponente “Storie segrete e misteriose delle Marche”, il libro uscito in questi giorni per Ventura edizioni.

Si tratta di un vero e proprio compendio di storie sepolte nella memoria ma che fanno parte del nostro bagaglio collettivo, finalmente riportate alla luce e narrate dalla penna di Enrico Tassetti. Il libro “Storie segrete e misteriose delle Marche” ci invita alla scoperta del territorio e dei suoi comuni in modo inedito, attraverso i racconti di paura e di mistero tramandati nelle famiglie generazione dopo generazione. C’è chi narra con voce ancora tremante di incontri con creature da incubo, chi ha vissuto in case stregate, chi vanta tra i propri avi streghe e lupi mannari.

Enrico Tassetti, noto ricercatore del folklore, già autore di una raccolta delle leggende delle campagne civitanovesi e di quattro romanzi esoterici, vincitore del Premio Adriatico 2020 per la Narrativa, raccoglie le storie dalla viva voce dei testimoni o in dimenticati documenti d’archivio, mettendo a nudo le radici profondissime di tradizioni e racconti che affondano le loro radici nella notte dei tempi.

Le attività dell’autore possono essere seguite sui suoi canali social, a partire dal profilo ufficiale https://www.facebook.com/enrico.tassetti.9.

Loading...